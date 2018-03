Coupe CAF : Le Djoliba affûte ses armes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe CAF : Le Djoliba affûte ses armes Publié le vendredi 2 mars 2018 | L’Essor

© aBamako.com par FS

Tournoi du Ministre des sports, le Djoliba- l`AS Réal 1-1

Tournoi du Ministre des sports, le Djoliba et l`AS Réal ont fait un match nul 1-1, le Dimanche 28 Janvier 2018 Tweet

Le Djoliba entre en lice ce mercredi 7 mars, au compte des seizièmes de finale aller de la coupe CAF. Les Rouges affrontent l’Armée patriotique du Rwanda (APR FC) qui s’est qualifiée, en battant Anse Réunion de Seychelles en aller-retour (4-0 à Kigali, 2-1 aux Seychelles). La manche aller est prévue à Bamako, au stade Modibo Keïta, alors que le retour se disputera à Kigali, au Rwanda. Contrairement à APR, l’équipe du coach Fanyeri Diarra n’a pas participé aux préliminaires, elle a décroché son billet sans combattre, suite au forfait de son adversaire, Elwa United du Libéria.



Si les Rouges passent le cap des Rwandais, ils disputeront les barrages contre l’un des reversés de la Ligue des champions pour une place en phase de groupes. Mais nous n’en sommes pas encore là, il y a deux matches à négocier pour le seul représentant malien encore en lice sur l’échiquier (le Stade malien, le Réal et les Onze Créateurs sont tous tombés dès les préliminaires) et toute la planète foot du pays espère que le coach Fanyeri Diarra et ses protégés relèveront le défi. Depuis plusieurs semaines, l’équipe de Hérémakono affûte ses armes et multiplie les matches amicaux.



Le dernier match de préparation des Djolibistes remonte au mercredi 28 février face à l’AS Bakaridjan, battue 2-0. Chiaka Bagayoko (20è min) et le renard des surfaces, Cheick Tidiane Niang (70è min) sont passés par là. Depuis le début de leur stage de préparation, les Rouges ont livré 11 matches face, notamment au SC Sahel du Niger (1-0), à l’AS Blacks stars de Badalabougou (2-0 et 3-1), au CSK (3-1), à l’ASB (4-1), à l’équipe junior de Hérémakono (1-0) et à l’AS Bakaridjan (2-0).



Le Djoliba a également participé au tournoi du Comité de normalisation de la FEMAFOOT (CONOR) et fait trois matches nuls contre le Réal (1-1), les Onze Créateurs (0-0) et le Stade malien (1-1). Pour l’entraîneur Fanyeri Diarra, ces matches amicaux ont permis à l’équipe de se tester et de faire quelques réglages dans la perspective du choc avec APR Rwanda. «Il n’y a pas de compétitions officielles, les matches amicaux nous servent de compétition.



Ils nous permettent d’affûter nos armes, de voir à quel niveau nous sommes et ce que nous devons être capables de faire pendant le match», a confié le coach de Hérémakono. «L’équipe a progressé, note avec satisfaction l’ancien défenseur international. Nous sommes confiants, nous jouons la première manche chez nous et c’est à nous de faire le travail», ajoutera Fanyeri Diarra.