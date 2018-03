Moussa Mara s’est répandu sur Dackaractu : une énorme contrevérité est apparue - abamako.com

Moussa Mara s'est répandu sur Dackaractu : une énorme contrevérité est apparue Publié le vendredi 2 mars 2018 | La Nouvelle Patrie

Il est candidat, il voyage de pays en pays et donne ses interviews. Sur Dakaractu, sur TV5 et Dieu seul sait où demain et sur quels médias. Moussa Mara est candidat à la présidentielle de 2018 et pour lui, la campagne est bel et bien lancée. Il ne se gène outre mesure et c’est depuis l’étranger qu’il dissèque à sa manière la politique nationale. Comme pour ne rien manquer, il rentre dans des démonstrations qui lui donneraient la posture du politique malien le plus proche de nos parents du nord.











Mais comme à son habitude, il est roi des contrevérités, chose qui lui coûterait très cher en ces périodes de campagne présidentielle. Pressé de démontrer son appartenance ou son accointance avec une partie des gens du nord, l’ancien Premier ministre qu’il est et opposant devant l’éternel au président Keïta, son bienfaiteur d’hier, Moussa Mara disait « … Après la mort de mon père, ma mère s’est remariée dans cette partie du nord… »



Il parlait de Baye Ag Mohamed un des ténors du régime du général Moussa Traoré. En vérité, La mère de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, n’a pas attendu la mort du Colonel Joseph Mara pour se remarier avec Baye Ag Mohamed. C’était pour une autre histoire beaucoup plus sociétale, à raison d’ailleurs, puisque, Mme Kadiatou Ly a divorcé d’avec l’ancien ministre de la Justice de Moussa Traoré. Elle s’était remariée alors que son ancien époux était encore en prison,. accusé de crime économique.



A suivre



Sory de Motti