Politique: l'Association ADEMA chez IBK Publié le vendredi 2 mars 2018

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience, jeudi 1er mars, une délégation de l’Association ADEMA à la Résidence des hôtes du Mali, ex Base B. La forte délégation était conduite par Mme Sy Kadiatou Sow. Au cours de l’audience, il a été essentiellement question de l’organisation des futures élections et la situation sécuritaire au centre du Mali. Cette rencontre intervient près d’une semaine après la visite de prise de contact du premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga au siège du parti ADEMA.



Ces deux rencontres au cours desquelles, la question des élections surtout presidentielles ont été largement évoquée, interviennent à un moment où la lancinante question de candidature interne au sein de l’ADEMA PASJ fait rage avec un fort risque d’explosion de la ruche. D’ailleurs, les anti-IBK au sein des abeilles sont en passe de l’emporter car, le processus d’appel à candidature sera bientôt lancé.

En tout cas, la majorité présidentielle ne semble pas prête à se laisser filer entre les doigts, l’ancien parti au pouvoir. on joue le tout pour le tout.

David

mali24