Une attaque armée est en cours présentement dans la ville de Ouagadougou (communiqué de la Police Nationale) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Une attaque armée est en cours présentement dans la ville de Ouagadougou (communiqué de la Police Nationale) Publié le vendredi 2 mars 2018 | aOuaga.com

© AFP par AHMED OUOBA

Attaque Terroriste à Ouagadougou

Ouagadougou, 2 mars 2018, des attaques armées étaient en cours vendredi matin dans le centre de Ouagadougou. Tweet

Cette attaque concerne les zones suivantes selon les premières informations disponibles:

--alentours du Premier Ministère;

-alentours du rond point des Nations-Unies.



Les unités spécialisées des forces de défense et de sécurité sont en action.



Populations de la ville de Ouagadougou et environs, éloignez-vous des zones de l’attaque sus-citées. Évitez ces zones au maximum pour l’instant.



Toutes et tous, vous pouvez aider les forces en action par vos informations sur tout mouvement, individu, ou comportement suspect. Les numéros verts suivants sont à votre disposition : 16, 17 et 1010.