Gao : les jeunes expriment leur ras-le-bol ! Publié le vendredi 2 mars 2018

La nuit du mercredi à jeudi a été très mouvementée dans la ville de Gao. Les jeunes de Gao ont bruyamment manifesté contre l’insécurité ambiante.



Vive tension dans la capitale des Askia. Selon des sources concordantes, c’est l’assassinat du sous-officier de la garde nationale Abdou Touré devant le tribunal par des hommes armés non identifiés qui a mis le feu aux poudres. Les jeunes sont sortis massivement dans les rues de la ville pour exprimer leur colère. « Du château au quatrième quartier, les jeunots ont brûlé des pneus et barricadés des routes. Ils réclament justice » a confié à « Le Pays », une source locale.



« Plus jamais d’impunité », scandent-ils. Ils exigent que les auteurs du forfait soient retrouvés et traduits devant la justice. Par ailleurs, indique la même source, une fusillade a eu lieu dans la soirée devant un hôtel. Les blessés sont acheminés vers l’hôpital. Au moment où nous écrivions ces quelques lignes aucun bilan n’était encore disponible.



Abdrahamane Sissoko