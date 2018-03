Mali/tensions à Gao: le parti du chef de file de l’opposition demande au gouvernement de "sécuriser les personnes et leurs biens" - abamako.com

Publié le vendredi 2 mars 2018
Mali/tensions à Gao: le parti du chef de file de l'opposition demande au gouvernement de "sécuriser les personnes et leurs biens"

© Autre presse par DR

Me Demba Traoré, ministre du Travail de la Fonction publique chargé des Relations avec les institutions

Le secrétaire à la communication de l’Union pour la République et la démocratie (Urd, parti du chef de file de l’opposition), Demba Traoré, a demandé au gouvernement malien de "situer les responsabilités" des tensions intercommunautaires à Gao (Nord) et "sécuriser les personnes et leurs biens", dans un communiqué vendredi.