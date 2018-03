Choix du candidat de l’Adema à la présidentielle : Un appel à candidature sera lancé le lundi 06 mars 2018 - abamako.com

La réunion ordinaire du comité exécutif du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema PASJ) s’est tenue, dans le calme, ce mercredi 28 février, au siège national du parti à Bamako-coura. L’épineuse question du choix du candidat qui représentera le parti à l’élection présidentielle de juillet prochain a été l’objet principal de la rencontre.











Depuis quelques mois, le parti est en proie à vouloir se dresser un nouveau destin. D’où, comme à son habitude, des divergences au sein du parti. Les uns voulant rester avec le président et les autres optant pour une candidature interne.



En effet, après avoir décidé de présenter son propre candidat, il était opportun de se retrouver pour tracer les sillons cette nouvelle donne. C’est ainsi qu’à la suite de la réunion du jour, un membre du comité exécutif, présent à la réunion, a indiqué que les points majeurs du processus de désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle de juillet prochain seront définitivement peaufinés aujourd’hui vendredi 02 mars. Et, il continue, dès le lundi 05 mars, des lettres informatives seront envoyées à toutes les sections existantes du parti afin que les potentiels candidats se déclarent.



Pour rappel, depuis un certain temps, le plus grand parti de l’ère démocratique du Mali tergiverse pour des raisons électorales. Les uns ne voulaient pas que le parti présente un candidat à l’élection présidentielle de cette année en regard d’IBK. Pour les autres, pas questions de se donner, pieds et mains liés à IBK, il faut attendre le second tour pour décider de la conduite à suivre au cas où le candidat de l’Adema ne viendrait pas au second tour. Une troisième tendance avait même émis et soutenu l’idée d’une transition.



Mais depuis la sortie médiatique du Premier ministre Soumeïlou Boubeye MAÏGA, pour demander aux partis membres de la CMP (Convention de la Majorité Présidentielle) à clarifier leur position au regard de l’élection présidentielle à venir, le parti Adema a décidé de prendre son destin en main. A la suite d’une réunion, tenue le 14 février à son siège, le comité exécutif a proclamé la candidature du parti.



D’ores et déjà, de nombreux prétendants ont ouvertement déclaré leur volonté de se porter candidat. Des noms circulent, Dramane Dembélé, Moustapha Dicko, Kalfa Sanogo, Dioncounda Traoré entre autres.



Mais, après toutes ses tergiversations au sein de la ruche, le porte-étendard du parti qui sera désigné à l’issue de ce processus sera-il-accepté de tous ? Et mettra-t-il fin aux ambitions de certains ? Voilà les questions qui taraudent les esprits. Alors, attendons d’y voir clair !



Sory Ibrahim TRAORE