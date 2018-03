Présidentielle de 2018 : Imbroglio à la Codem - abamako.com

Présidentielle de 2018 : Imbroglio à la Codem Publié le vendredi 2 mars 2018 | Le Zenith Bale

A quelques encablures des élections générales de 2018, l’horizon semble s’assombrir pour le parti de la quenouille. Des militants et autres cadres de cette formation désabusés par la présence du Président dans l’attelage gouvernemental à moins de 6 mois des joutes électorales, seraient prêts à claquer la porte du parti pour d’autres destinations. La conférence nationale extraordinaire tant attendue pour désigner une candidature à l’interne aura-t-elle finalement lieu ?











Le malaise est patent au sein du parti du tout puissant Ministre de l’Education nationale Housséini Amion Guindo, non moins Président de la CODEM depuis que celui-ci, au lieu de quitter le gouvernement pour préparer sa candidature à la prochaine présidentielle, prend des ” galons ” en plus au sein du gouvernement SBM. En effet, du squelettique Ministère des Sports avec moins d’un pour cent du budget national, Poulo se retrouve au juteux ministère en charge de l’Education (35% du budget national) peut-être afin de freiner ses ardeurs pour Koulouba.



Le Premier Ministre Soumeylou Boubèye Maïga, on le sait, a dès sa prise de fonction, lancé un ultimatum aux partis de la mouvance présidentielle qui auraient des ambitions présidentielles d’en faire la déclaration avant fin mars 2018. Or, il faut rappeler que la CODEM, qui est liée à la CMP par un contrat de mandature, avait à l’issue de son 2ème congrès ordinaire donné rendez-vous à ses militants pour une conférence extraordinaire afin de discuter d’une hypothèque candidature à l’interne. De toute évidence, cette échéance n’étant pas, jusque-là, convoquée, les militants se retrouvent dans un véritable imbroglio politique.



Le débat est lancé dans les démembrements du parti. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer l’immobilisme en cours. Pour nombre de militants, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un calcul intelligent du Président du parti pour continuer à jouir des délices du pouvoir à travers le fauteuil ministériel qu’il occupe tout seul depuis quatre ans. Ainsi, Poulo serait en train de négocier le Président IBK son maintien définitif auprès de lui en qualité de super Ministre, en contrepartie, il renoncerait à se présenter comme candidat contre lui à la présidentielle de 2018.



Pour d’autres, la position actuelle de la quenouille tranche avec la réalité politique du moment. C’est-à-dire, la quatrième force politique du pays (plus de 500 conseillers municipaux, 4 député, 1 ministre…) qui constitue un poids stable au sein de la CMP, l’Adéma PASJ étant appelé à se fissurer. Aussi, des caciques du parti rappellent les liens de famille qui existeraient entre Poulo (à travers ses frères Gassimi, Boubacar et Ousmane) et IBK et entre le même Poulo et son beau-fils Soumeylou Boubèye Maïga condamneraient HousséiniAmionGuindo à un soutien indéfectible à l’actuel Président de la République.



Si cette tendance se confirmait, le retrait de la CODEM ne sera pas pour aujourd’hui. Et si elle venait à se retirer d’aventure, la CMP ne serait qu’une coquille vide comprenant les menus fretins tels l’UDD, le RDS, l’UM-RDA, PS Yélencoura, le PASP…



Wait and see !



Mamadou DABO