Journée internationale des guides à Mopti : La 1ère édition célébrée avec éclat !

Dans le cadre de la journée internationale des guides célébré chaque 21 février, le Mali a , pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique , célébré cette journée au niveau nationale le 23 février 2018 dans la Venise malienne .Hier, jeudi 1er mars 2018, le président de la Fédération nationale des guides de tourisme du Mali (FNGTM) , Ibrahima Guindo dit Sory , s’est entretenu avec la Presse pour faire le bilan de ladite journée.



Le président de la FNGTM a, à l’entame de ses propos, précisé que cette édition de Mopti est la première en Afrique dans le cadre de la célébration de la journée internationale des guides. Il a, par la suite, rappelé que les travaux de ladite journée étaient présidés par la ministre de l’Artisanat et du Tourisme en présence de l’honorable Moussa Timbiné, 1er vice-président de l’assemblée nationale non moins parrain de l’évènement.



Le guide international Malien, Ibrahima Guindo, s’est aussi prononcé sur le choix de Mopti pour abriter cette journée nationale de guides. A l’en croire, la Fédération a choisi cette région parce que non seulement la plupart, 60% des acteurs du tourisme viennent de là-bas, mais aussi donner son image réelle à ceux qui pensent qu’elle est impraticable à cause de l’insécurité. Pour Sory Guindo, la région de Mopti est incontournable en ce qui concerne le tourisme. « 80% des touristes qui viennent au Mali se limitent à la région de Mopti sans passer par les autres destinations », a-t-il argumenté.



Des conférences débats ont été animées sur trois importants thèmes qui sont : « le rôle du guide dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale », animé par Amadou Maiga, ancien de l’AGTM ; « communication touristique en temps de crise », animé par Fatim Kouyaté de l’AMAVT et « la reconversion des guides de tourisme ».



Pour le président de la FNGTM, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme Nina Wallet, l’honorable Moussa Timbiné et APTM ont beaucoup contribué à la réussite de la journée. Les guident promettent d’accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le djihadisme et les narcotrafiquants.



Des recommandations pertinentes formulées



La Fédération nationale des guides de tourisme au Mali dirigée par Ibrahima Guindo a fait plusieurs recommandations concernant la vie de notre nation et la promotion du tourisme au Mali. Elles sont entre autres : la création de la cellule nationale de sortie de crise qui puisse prendre en compte les préoccupations des acteurs du tourisme (sécuriser le tourisme, l’implication des acteurs du tourisme dans le service de renseignement de l’Etat) ; le renforcement du partenariat public privé pour relancer le tourisme ; la promotion du tourisme local dont le lancement sera même fait en fin mars par le maire de Mopti ; l’accompagnement de l’Etat dans la reconversion des guides. Aux dires de son président, la Fédération nationale des guides de tourisme du Mali s’impatiente de l’organisation d’un nouveau test pour les guides de l’espace UEMOA. Le président Sory a enfin rassuré que le domaine du tourisme sera bien assaini.



Vivement la prochaine édition !







Boureima Guindo