Cyclisme, Tour du Mali : La grande boucle démarre aujourd'hui Publié le vendredi 2 mars 2018 | L'Essor

Le premier coup de pédale de la 8è édition du Tour du Mali sera donné aujourd’hui. La première étape, la plus longue de la course (150km), se courra sur l’axe Bamako-Bougouni.

Cette 8è édition du tour cycliste du Mali mettra aux prises les coureurs venus du Maroc, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, de la France et bien sûr du Mali qui alignera trois équipes (A, B, C).

«Les jeunes ont le moral gonflé à bloc. Ils ne jurent que par la victoire cette année. Je suis confiant, je pense bien qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs du continent», affirme l’entraîneur de l’équipe nationale A, Adama Bagayoko. Le départ symbolique de la première étape sera donné devant l’Agence du Sotelma-Malitel situé sur la Rive gauche du fleuve Niger.

Les cyclistes mettront, alors le cap sur l’Aéroport international président Modibo Keïta Sénou, précisément la Brasserie du Mali (BRAMALI) où sera donné le départ proprement dit. L’arrivée du premier acte sera constatée dans la capitale du Banimonotié qui signifie «entre le fleuve et la rivière».

La deuxième étape (Bougouni-Niéna, 130 km) est prévue, demain samedi et la boucle sera bouclée, le dimanche 4 mars, avec la troisième étape (Bamako-Siby-Bamako, 126 km).

«Le cyclisme est un sport-spectacle gratuit qui va vers le public, qui peut véhiculer des messages, sociaux et commerciaux, et qui apporte une distraction aux villes et aux villages qu’il traverse, tout en suscitant des vocations sportives. Donc à tous les amoureux de la petite reine, je leur demande de venir nombreux le long des routes de notre beau pays», lance le président de la Fédération malienne de cyclisme (FMC), Amadou Togola.

Seïbou S.

KAMISSOKO