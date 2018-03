FEMAFOOT : Ibrahima Sangaré remplace Ségui Kanté - abamako.com

News Sport Article Sport FEMAFOOT : Ibrahima Sangaré remplace Ségui Kanté Publié le vendredi 2 mars 2018 | L’Essor

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football a eu lieu le 10 Janvier 2018 à l`hôtel Radisson. Photo: Ségui Kanté





C’est désormais Ibrahima Sangaré qui dirige le secrétariat général de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Il a été nommé, hier nouveau secrétaire général de l’instance dirigeante du football national par le Comité de normalisation (CONOR). Ibrahima Sangaré remplace, ainsi Ségui Kanté, dont le départ était réclamé depuis plusieurs mois par le Collectif des ligues et clubs majoritaires (CLCM). Selon nos informations, l’admirateur civil à la retraite a été écarté de la gestion des affaires, deux semaines seulement après la mise en place du CONOR (10 janvier 2018) et était devenu persona non grata à la fédération.

On sait également que Ségui Kanté avait des relations difficiles avec la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP). Son départ a été annoncé à plusieurs reprises, mais c’est finalement, hier jeudi, que le CONOR a décidé de le remplacer par son adjoint, Ibrahima Sangaré.



Pour mémoire, Ségui Kanté avait été nommé secrétaire général de la FEMAFOOT, en mai 2017, après la signature du Protocole d’accord entre le Comité exécutif de la fédération et le Collectif des ligues et clubs majoritaires.

C’est une nouvelle page de la crise du football qui se tourne avec le départ de Ségui Kanté, quand on sait que le désormais ancien secrétaire général de la FEMAFOOT était considéré comme l’un des lieutenants de l’ancien patron du football malien, Boubacar Baba Diarra poussé vers la sortie, il y a quelques mois.



L. M. D