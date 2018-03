Coopération Allemagne-G5 Sahel : Un laboratoire mobile contre les menaces biologiques - abamako.com

Coopération Allemagne-G5 Sahel : Un laboratoire mobile contre les menaces biologiques Publié le vendredi 2 mars 2018

Dans le cadre de la coopération dans le domaine de la bio-sureté, le gouvernement allemand, à travers la GIZ et l’Institut de Microbiologie de la Bundeswehr (IMB), a remis, jeudi dernier, un laboratoire mobile au Réseau de Bio-sureté du G5 sahel.

La cérémonie dédiée à cet effet était organisée au Centre d’Infectiologie Charles Mérieux en présence du représentant du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Séckou Oumar Dembélé et du point focal du G5 sahel, Chérif Hamidou Ba.

Il y avat également l’ambassadeur de l’Allemagne, Dietrich Becker et le directeur scientifique du Centre d’Infectiologie Charles Mérieux, Pr Bourèma Kouriba ainsi que des représentants de la GIZ et l’Institut de Microbiologie de la Bundeswehr, respectivement Mme Annette Bremer et le colonel Roman Wolfel.

Le laboratoire ainsi mis à la disposition du G5 Sahel est doté d’équipements de protection individuelle. Il permet aux professionnels de la santé de diagnostiquer rapidement des maladies récurrentes, notamment le virus Ebola, la fièvre de Lassa, la diphtérie, la fièvre hémorragique crimée-Congo. Selon l’ambassadeur de l’Allemagne, le développement et la santé sont si importants que son pays les suit de très près. «Elle (la guerre) n’est pas la seule solution pour la sécurité dans le sahel», a-t-il plaidé avant d’expliquer que seule « une approche concertée » peut réussir dans une situation de crise complexe.

«Les autorités et les experts de différents secteurs doivent collaborer afin de réduire les risques biologiques et les combattre effectivement en cas d’urgence», a insisté le diplomate allemand qui a soutenu que le développement du Réseau de Bio-sureté du G5 Sahel donne un nouvel élan à la coopération transfrontalière des pays du G5 Sahel. Par ailleurs, il espère que la nouvelle équipe d’intervention rapide du G5 Sahel recevra la formation professionnelle requise pour mieux profiter des performances du laboratoire mobile. Et d’ajouter que les membres du Réseau de Bio-sureté du G5 sahel avec GIZ et IMB forment la base d’une coopération qui permet de réagir plus effectivement aux menaces biologiques à l’avenir.

Séckou Oumar Dembélé, après réception de l’équipement, a remercié, au nom du ministère de la santé et de l’Hygiène publique, la GIZ et IMB pour la donation. Il est utile de rappeler qu’en 2014, l’Allemagne a remis au Mali un laboratoire mobile du même genre. La cérémonie fut sanctionnée par la coupure du ruban symbolique et une démonstration technique par l’équipe d’intervention rapide du G5 sahel.



Bembablin

DOUMBIA