Ouagadougou, - "Deux assaillants ont été neutralisés" dans l'attaque de l'état-major général des armées à Ouagadougou, a déclaré vendredi le ministre burkinabè de l'Information Rémis Fulgance Dandjinou à la télévision d'état RTB.



"Un certain nombre de gendarmes et militaires en faction" devant l'état-major ont été blessés lors de cette attaque à "relent terroriste très fort", a-t-il dit, ajoutant qu'aucune victime civile n'était dénombrée à ce stade. Une attaque a visé l'ambassade de France et l'état-major général des

armées à Ouagadougou vendredi.

