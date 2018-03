Attaques de Ouagadougou: 7 morts parmi les forces de l’ordre burkinabè - abamako.com

News International Article International Attaques de Ouagadougou: 7 morts parmi les forces de l’ordre burkinabè Publié le vendredi 2 mars 2018 | AFP

© AFP par AHMED OUOBA

Attaque Terroriste à Ouagadougou

Ouagadougou, 2 mars 2018, des attaques armées étaient en cours vendredi matin dans le centre de Ouagadougou. Tweet

Ouagadougou, 2 mars 2018 (AFP) - Les attaques contre l'état-major général

des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou vendredi ont fait "sept

morts" parmi les "forces de défense et de sécurité" burkinabè, selon la

télévision publique, citant le Service d'information du gouvernement.

Ces attaque ont un "relent terroriste très fort", a déclaré un peu plus tôt

le ministre de l'Information Rémis Fulgance Dandjinou sur la télévision d'état

RTB.

