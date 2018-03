Le Président IBK exprime au Président Roch kabore et au peuple du Burkina Faso sa profonde compassion et ses condoléances suite à l’attaque terroriste à Ouagadougou. - abamako.com

Publié le samedi 3 mars 2018

Message de condoléances



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT



A



SON EXCELLENCE MONSIEUR ROCH MARC CHRISTIAN KABORE

PRESIDENT DU BURKINA FASO



C’est avec une vive consternation que j’ai appris la terrible nouvelle d’attaques terroristes, ce jour 02 mars 2018, ayant pris pour cible l’Ambassade de France et l’Etat-major de l’armée burkinabè, par des hommes armés et qui ont causé la mort de plusieurs personnes, civils et militaires, ainsi que de nombreux blessés.



En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais, au nom du Peuple du Mali, de son Gouvernement et en mon nom propre, exprimer à Votre Excellence ainsi qu’au peuple du Burkina Faso, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues.



Je prie pour le repos de l’âme des défunts et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux et barbare dont les auteurs n’ont pour seul objectif que de semer la terreur et de compromettre Vos efforts de cohésion du peuple burkinabè et de développement harmonieux du pays.



Je réaffirme la détermination du Gouvernement de la République du Mali à poursuivre avec Vous, et dans le cadre du G5 Sahel, à lutter contre le terrorisme dans notre espace communautaire.



En Vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très Haute Considération.



IBRAHIM BOUBAKAR KEITA