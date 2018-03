Pour la paix et la cohésion sociale : Cheick Harouna Sankaré dans la région de Mopti pour mieux sensibiliser les populations - abamako.com

Pour la paix et la cohésion sociale : Cheick Harouna Sankaré dans la région de Mopti pour mieux sensibiliser les populations Publié le samedi 3 mars 2018 | Aujourd`hui

Aujourd’hui, notre pays a besoin de la paix et de la réconciliation nationale. Pour jouer sa partition dans ce processus, le président du Mouvement pour l’Union des Maliens (Mum) Cheick Harouna Sankaré a initié une caravane de sensibilisation dans la région de Mopti afin de véhiculer le message sur la paix, avec le soutien et l’accompagnement du Giz.



A travers cette caravane, le président du Mum a sillonné presque tous les cercles de Mopti, notamment Bankass, Bandiagara, Koro, Douentza, Djenné, Tenenkou et Youwarou. Partout, un accueil populaire lui a été réservé avec sa délégation. Des conférences sont organisées à chaque fois pour mieux informer les populations, notamment la jeunesse sur des questions de paix et de cohésion sociale. Cela à travers des questions-réponses. C’est dire que toutes les préoccupations de la jeunesse sont prises en compte. C’est aussi l’occasion pour Cheick Harouna de faire des gestes en direction d’associations de la jeunesse. Comme ce fut le cas du représentant local de la jeunesse de Bankass, qui a bénéficié d’un soutien de 1 million de Fcfa. Des vivres aussi sont distribués gratuitement aux populations notamment aux forces de sécurité.



En tout cas, le président du Mum, Cheick Haroun Sankaré, est très conscient aujourd’hui que la paix doit être une réalité. Et la jeunesse a un rôle important à jouer. D’où son implication dans le processus de la réconciliation nationale. Selon beaucoup d’observateurs, cette caravane a été déjà une réussite compte tenu de l’engouement des populations de différentes localités.



A.B. HAÏDARA