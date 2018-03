Maouloud Ben Kattra à propos des 200.000 emplois promis par IBK : « Nous sommes aujourd’hui à plus de 234.000 emplois créés » - abamako.com

Maouloud Ben Kattra à propos des 200.000 emplois promis par IBK : « Nous sommes aujourd'hui à plus de 234.000 emplois créés » Publié le samedi 3 mars 2018

© aBamako.com par Momo

Journée porte ouverte avec les jeunes de la Commune IV

Bamako, le 2 mars 2018 le Ministre Mahouloud Ben Kattra a présidé la Journée porte ouverte avec les jeunes de la Commune IV dans la mairie du dit commune Tweet

La salle de conférences de la maison des aînés a servi de cadre au lancement de la plaquette d’informations sur les réalisations des structures et projets du département. Présidée par Maouloud Ben Kattra ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, cette cérémonie a enregistré la présence de l’ensemble des membres du cabinet et les professionnels de médias. C’était le mardi 27 février dernier.



A l’entame de la rencontre, le ministre s’est réjoui de cette entrevue médiatique pour partager un certain nombre d’indicateurs sur l’emploi et la formation professionnelle, à travers la plaquette d’informations sur les réalisations des structures et projets du département ainsi que la feuille de route recentrée du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



Le plan d’actions de la feuille de route recentrée compte 111 activités, reparties en 4 objectifs qui sont entre autres l’amélioration de la gouvernance du marché de l’emploi, le renforcement des actions de promotion et de création d’emploi, l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage et enfin le renforcement des capacités des ressources humaines du MEFP.



Pour Maouloud Ben Kattra, ce plan d’actions de la feuille de route recentrée coûtera au département la somme de 8 milliards 812 millions 769 mille francs CFA, dont 8 milliards 490 millions 857 mille francs CFA sont déjà disponibles. A l’en croire, ces ressources concernant aussi bien le budget de l’Etat à hauteur de 43,54% et l’apport des PTF avec 56,46%.



Concernant le suivi des 200.000 emplois promis par Ibrahim Boubacar Keita, le ministre Kattra a rassure que les structures techniques du département ont régulièrement collecté et diffusé les informations sur les créations d’emplois. Selon lui, pour faciliter l’accès à ces statistiques ainsi qu’à celles relatives à la formation professionnelle, son département, sous le financement de son PTF LUX-Dév, a conçu et réalisé une Plaquette d’informations sur les réalisations des services techniques, des établissements spécialisés et des projets et programmes.



« Ce rapport de communication permet de mieux éclairer l’opinion nationale et internationale sur les prouesses réalisées en matière d’emploi et de formation professionnelle, sur la période allant de septembre 2013 à décembre 2017 » a-t-il expliqué.



S’agissant des 200.000 emplois promis par Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali, M. Kattra explique que de gros efforts ont été faits dans ce sens et qu’à la date d’aujourd’hui cet objectif a été dépassé. « Nous sommes à plus de 234.000 emplois créés à ce jour parmi lesquels nous avons 114.442 emplois créés par le secteur privé, 118. 777 par le secteur public, 10.136 auto-emplois créés par les structures de mon département. Ce qui fait un total de 243.355 emplois créés », a affirmé le ministre Kattra.



Bourama Camara