Pour services rendus à la nation : Abdoulaye Daffé, Sidiki N'fa Konaté, Amadou Djigué, Mossadek Bally, Moussa Alassane Diallo, Fodié Touré, Soumana Mory Coulibaly… décorés Publié le samedi 3 mars 2018

Ils sont plusieurs cadres à être décorés dans différents grades (Commandeur, Officier, Chevalier de l’Ordre national…), le mardi dernier à la Maison des Aînées, par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. Parmi les récipiendaires figurent, entre autres, l’ancien Pdg de la Bdm-sa, Abdoulaye Daffé, le directeur général de l’Ortm, Sidiki N’Fa Konaté, les opérateurs économiques Amadou Djigué et Mossadek Bally, tous élevés au grade de Commandeur de l’Ordre national.



Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a procédé le mardi dernier à la décoration de plusieurs cadres qui ont servi la nation avec courage, détermination et loyauté. Cette remise des médailles a fait l’objet d’une cérémonie solennelle dans la salle de conférence de la Maisons des Aînés, en présence du Grand chancelier des Ordres nationaux, le Général de brigade, Amadou Sagafourou Guèye et de Mme Sanogo Aminata Mallé, secrétaire général du Gouvernement. Sans oublier les récipiendaires accompagnés pour la circonstance de leur famille.



Ils sont au total une trentaine de récipiendaires dans différentes catégories : Commandeur de l’Ordre national, Officier de l’Ordre national, Chevalier de l’Ordre national ainsi que le Mérite national avec “Effigie Abeille”.



“Toutes les nations ont à un moment donné de leur histoire, ressenti la nécessité de mettre en exergue certaines valeurs communes : bravoure, ténacité, solidarité, dignité, don de soi, dévouement, conscience professionnelle, loyauté, efficacité, fidélité, entre autres. Toutes ont chanté, magnifié, distingué les mérites des hommes et des femmes, quels que soient leurs domaines d’activités, qui ont fait honneur à leur pays. Il n’est pas aisé de distinguer une élite, encore moins de mettre en exergue des mérites éminents. Voilà pourquoi vous avez été proposés par vos hiérarchies pour recevoir ces distinctions honorifiques, parce qu’ils vous pratiquent au quotidien, parce qu’ils vous connaissent et ont décelé en vous les vertus qui font les grands hommes. Vos qualités et vos mérites, reconnus par vos responsables hiérarchiques ont été confirmés et validés par Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République, Grand Maître des Ordres nationaux” a précisé le Général Amadou Sagafourou Guèye.



Parmi ceux élevés au grade de Commandeurs de l’Ordre national figurent plusieurs personnalités de l’administration, du monde des affaires, des sports et de la culture. Il s’agit de Mme N’Diaye Rokiatou Kéïta (ancien ministre) Anthioumane N’Diaye (ancien ministre) Younouss Hamèye Dicko (ancien ministre) Mme Soumaré Aminata Sidibé (ancien ministre) Mme Boyer Marie Coulibaly (ancien secrétaire général du Gouvernement) Abdoulaye O. Podiougou (ancien Gouverneur) Seydou Traoré (ancien directeur administratif et financier de la Présidence) feu Soungalo Bagayoko (ancien boxeur) feu Youssouf Tata Cissé (chercheur) Ismaël Diabaté (peintre) Kélètigui Diabaté (artiste) Général de division Gabriel Poudiougou (Inspecteur général des armées et services) Général Sékou Hamed Niambélé (Officier général à la retraite) colonel-major Mamy Coulibaly (ancien Consul général et ancien Dg de la S.E.) Idrissa dit Nani Touré (ancien footballeur) Cheickna Traoré dit Kolo national (ancien footballeur) Boubacar Traoré dit Kar-Kar, Mahamadou Diagouraga (Inspecteur général de police à la retraite) Marie Claire Diallo (Inspecteur général de police à la retraite). Sans oublier le directeur général de l’Ortm, Sidiki N’Fa Konaté, l’ancien Pdg de la Bdm-sa, Abdoulaye Daffé, l’opérateur économique Amadou Djigué (Pdg de Djigué-sa) et Mossadek Bally (Pdg du Groupe Azalaï).



En ce qui concerne la médaille d’Officier de l’Ordre national, on peut citer, entre autres, Mme Sanogo Aminata Mallé (secrétaire général du Gouvernement) Oumar Ibrahim Touré (ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire) Zoumana Mory Coulibaly (ministre du Développement local) Tidiane Djimé Diallo (conseiller des Affaires étrangères à l’Ambassade du Mali en France) Bakary Togola (président de l’Apcam) Moussa Alassane Diallo (ancien président de l’Apbef) Youssouf Traoré (Pdg de Bani Transport) Mamadou Magassouba (ancien directeur de Cabinet du Premier ministre) Toumani Diabaté (artiste musicien) Professeur Ogobara Doumbo (Professeur à la Faculté de Médecine) Daba Modibo Kéïta (sportif) Mandjou Simpara (Pdg des Etablissements Mandjou Simpara) Tiona Mathieu Koné (journaliste) Mamadou Gakou (secrétaire technique permanent des questions environnementales) Fodié Touré (président de la Haute Autorité de la Communication) Alain Achcar (directeur général de la Sodema) Abdrahamane Ben Essayouti (Imam à Tombouctou) …



Dans la catégorie de Chevalier de l’Ordre national, on peut citer le directeur général du Contentieux de l’Etat, Youssouf Diarra, qui se bat jour et nuit pour défendre les intérêts de l’Etat. Il y a également Lassana Fofana, directeur administratif et financier de la Primature)…



Ces différentes médailles ont été remises par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, le secrétaire général du Gouvernement Mme Sanogo Aminata Mallé, le directeur de Cabinet du Premier ministre Lassine Bouaré et le Grand Chancelier des Ordres nationaux, le Général Amadou Sagafourou Guèye. Ce fut des moments inoubliables.



Au nom des récipiendaires, le directeur général de l’Ortm, Sidiki N’fa Konaté, a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités à commencer par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, pour cette marque de confiance. “Mes collègues récipiendaires m’ont fait le redoutable honneur de parler en leur nom. Redoutable honneur, c’en est un, cet honneur car comment trouver les mots justes, le ton adéquat, la tenue adaptée et l’émotion contenue sans tomber dans la sensiblerie, pour vous exprimer Monsieur le Premier ministre ce que chacune de ces créatures, chacun de ces bouts de Bois de Dieu ressent en cet instant où il reçoit le vénérable et précieux pendentif de décoration dans l’Ordre national.



Redoutable honneur Monsieur le Premier ministre car en ce moment précis c’est avec émotion légitime et somme toute humaine que chacun d’entre nous refait dans sa tête, à la vitesse d’un éclair, le récapitulatif tout aussi éclair, le concentré de sa carrière professionnelle au service du Mali. Avec des hauts et des bas. Des moments avec, des moments sans. Chacun à un moment de sa carrière s’est retrouvé tantôt côté cour, tantôt côté jardin. Chacun d’entre nous a toujours cru en le Mali, tel Phoenix, cet oiseau mythique renaissant de ses cendres, avec courage, foi, abnégation et persévérance” dira Sidiki N’Fa Konaté avec beaucoup de fierté. Avant de préciser en ces termes : “Les femmes et les hommes en les noms desquels je parle ont blanchi sous le harnais. Ils me chargent de vous dire Monsieur le Premier ministre que la façon de donner est tout aussi importante que ce que l’on donne. Ils vous sont reconnaissants de magnifier, de célébrer la culture du mérite et de l’excellence comme l’ont fait nos devanciers à travers le Ciwara et autre Nyéléni.



Nous voudrions vous assurer que nos cous et nos épaules ne seront jamais frêles et ne plieront lorsqu’il s’agit de porter et supporter ce vénérable pendentif que constitue l’insigne de l’Ordre national. Tout au contraire. Cette décoration c’est un nouveau vaccin, un sérum que la patrie reconnaissante vient de nous administrer. Nous nous engageons à faire plus à faire mieux partout où le devoir nous appelle. Exemples, nous sommes désormais références nous voudrons et devrons demeurer, au service du Mali”.



Pour conclure, au nom des récipiendaires, le porte-parole a décidé de dédier leurs décorations à la paix parce que, selon lui, avec la paix tout devient possible et sans la paix, rien, presque rien, n’est possible.



Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga était visiblement très heureux et même fier de présider cette cérémonie de décorations de dignes fils de la nation. Puisque, selon lui, ces hommes et femmes méritent bien ces distinctions honorifiques puisqu’ils ont travaillé avec détermination et courage pour leur pays.



La cérémonie a pris fin par la photo de famille des récipiendaires avec le Premier ministre pour immortaliser l’événement ainsi qu’un cocktail pour joindre l’utile à l’agréable.



A.B. HAÏDARA