C’est sous la médiation du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko, que la presse sportive malienne parle désormais le même langage. Il s’agit d’une presse sportive réconciliée et réunifiée. Cela a été rendu possible à travers la signature d’un protocole d’accord sous l’égide du président Habib Sissoko. En d’autres termes, tous les journalistes sportifs militent au sein d’une seule association, notamment l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) présidée par Oumar Baba Traoré.



Quelques semaines après cette médiation très salutaire, une délégation de l’Ajsm conduite par Oumar Baba Traoré a été reçue, lundi dernier, par le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé. Etaient présents, Baba Cissouma et votre fidèle serviteur.



L’objectif de cette rencontre était d’informer le chef du département des Sports de la belle initiative du président du Cnosm, Habib Sissoko, de réconcilier et réunifier l’ensemble de la presse sportive. Il s’agira désormais d’organiser un congrès extraordinaire afin de mettre en place un bureau consensuel. Ce congrès se déroulera très bientôt.



Prenant la parole, le ministre Jean Claude Sidibé, visiblement très heureux et même fier que la presse sportive malienne ait été réconciliée aujourd’hui, dira que c’est un bel exemple pour d’autres couches. Il s’est dit prêt à accompagner l’Ajsm en vue de réussir ses missions pour le plus grand bonheur du sport malien.



A.B.H