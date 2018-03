Éliminatoires de la coupe du monde FIBA, chine 2019 : Seconde manche de tous les dangers pour les Aigles du Mali - abamako.com

Éliminatoires de la coupe du monde FIBA, chine 2019 : Seconde manche de tous les dangers pour les Aigles du Mali Publié le samedi 3 mars 2018

Les rencontres de la première manche du groupe B des éliminatoires zone Afrique pour la coupe du monde FIBA, Chine 2019 s’est clôturée le dimanche 25 février dernier, au palais des sports Salamatou Maïga. Le bilan de cette première manche n’est pas favorable pour les Aigles qui sur ses trois rencontres jouer n’a enregistré que seulement une victoire et deux défaites. Donc, pour les Aigles la qualification se jouera désormais à la seconde manche prévue à la fin du mois de juin prochain à Abuja au Nigéria.



Tant attendu par les supporters des Aigles du Mali, cette première manche des éliminatoires de la coupe du monde Fiba, Chine 2019 a finalement été une grande déception pour eux car les nôtres n’ont pu convaincre à domicile.



Avec une défaite face à une modeste équipe rwandaise (74-70) lors de la première journée, les protégés de Rémi Giuitta (coach des Aigles) se sont repris, 24 heures plus tard, en battant difficilement l’équipe ougandaise par le score le minimum de 79-76, à la deuxième journée. Pour leur troisième et dernière sortie, le capitaine Mahamadou Kanté et ses coéquipiers avaient nécessairement besoin d’une victoire face au Nigéria pour se relancer dans le classement et ne pas compromettre leurs chances pour la seconde manche des éliminatoires qui se déroulera à la fin du mois de juin prochain à Abuja au Nigéria. Malheureusement, Ils sont tombés sur une équipe nigériane bien structurée aussi bien sur le plan défensif qu’offensif.



Dès le premier quart-temps, les Nigérians ont montré leur suprématie face aux Aigles en prenant tous les rebonds devant Drissa Ballo et ses coéquipiers. Ils ont fini par gagner ce quart-temps par le score de 21-12. Au deuxième quart-temps, malgré les grands efforts des protèges de Rémi Giuitta de revenir au score, ils n’ont pas pu pénétrer la défense nigériane très solide et bien en place. Ikechukwu Somtochukwu Diogu, le capitaine de l’équipe nigériane, qui a effectué 5 saisons à NBA, a profité de la montée des Aigles pour creuser l’écart grâce à ses trois points. Ce deuxième quart-temps a aussi été gagné par les Nigerians par le score de 37-21, soit un écart de 16 points.



Au retour des vestiaires, le sélectionneur du Mali, Rémi Giuitta, a essayé de tourner son effectif en faisant entrer Mamadou Kéita, l’homme du match de la rencontre Mali-Ouganda. Ce changement tactique n’a rien donné face aux attaques offensives des Nigérians, ils ont fini par gagner les deux derniers quart-temps, amenant le core respectivement à 57-42 et 82-59.



Au classement général de cette première manche du groupe B des éliminatoires zone Afrique pour la coupe du monde Fiba, Chine 2019, le Nigeria occupe la première place avec 6 points +94, soit (292 points marqués et 198 points encaissés), suivi d’Ouganda avec 4 points -3, soit (241 points marqués et 244 points encaissés), la troisième place est revenue au Mali avec 4 points -24, soit (208 points marqués et 232 points encaissés) et enfin le Rwanda avec 4 points également -67, soit (190points marqués et 257 points encaissés).



Rémi Giuitta : “Nous allons nous préparer d’ici le mois de juin pour entamer la seconde manche avec beaucoup de détermination et de la sérénité “



A la conférence de presse d’après match, le sélectionneur national des Aigles a affirmé que le tournoi n’est pas totalement terminé pour les Aigles, avant de rassurer les supporters que son équipe va rattraper son retard lors de la seconde manche prévue à la fin du mois de juin prochain à Abuja au Nigéria. “Personnellement, je suis fier de mes joueurs et je les félicite pour leur engagement et leur détermination durant le tournoi. Je peux garantir que nous allons nous qualifier pour le second tour des éliminatoires. Pour la seconde manche, nous allons nous préparer d’ici le mois de juin pour entamer les rencontres de la phase retour avec beaucoup de détermination et de la sérénité”, a-t-il précisé. Mahamadou TRAORE