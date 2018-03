Conflit social à ATS Mali, ex-«Sera Mali» : 20 travailleurs dans l’œil du cyclone - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Conflit social à ATS Mali, ex-«Sera Mali» : 20 travailleurs dans l’œil du cyclone Publié le samedi 3 mars 2018 | Aujourd`hui

Tweet

Vingt travailleurs d’ATS-Mali, plus connu sous son précédent nom « Sera-Mali », sont dans une situation très déplorable. Cette société a été liquidée dans une opacité totale sans aucune information aux agents. Récemment, Me Yahia Touré a notifié aux travailleurs le processus de liquidation enclenché depuis de longues semaines. Avant même le paiement des droits des travailleurs, R-Logistic est venu s’installer dans les locaux d’ATS et utilise tous les équipements de l’entreprise apparemment liquidé. Sous la direction d’un certain André, « R-Logistic » ne veut plus sentir les 20 travailleurs. Depuis le mois de janvier, les travailleurs ont réquisitionné une salle qui leur sert de quartier général avec toutes les peines du monde. « Nous voulons nos droits », nous a confié un agent d’ATS qui ne croit plus aux déclarations de l’avocat mandataire concernant des erreurs dans le transfert des fonds destinés au paiement de leurs droits. Affaire à suivre !



Chiaka Doumbia