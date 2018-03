Opération : le Général Abdoulaye Coulibaly à Macina et Niono pour s’enquérir des conditions de vie et de travail des hommes - abamako.com

Opération : le Général Abdoulaye Coulibaly à Macina et Niono pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes Publié le samedi 3 mars 2018

Le chef de poste du commandement avancé, basé à Ségou, le Général de Brigade Abdoulaye Coulibaly, chef d’État-major général adjoint des armées, a effectué du 26 au 28 février 2018, une visite de terrain à Macina et Niono. L’objectif était de constater de visu les conditions de vie et de travail des troupes, mais également d’échanger avec les populations civiles.



Dans ces localités visitées, le Général Abdoulaye Coulibaly s’est tout d’abord entretenu avec les officiers chargés de la sécurité des zones concernées avant de s’adresser aux hommes.



Le chef de poste du commandement avancé a invité les hommes à la cohésion sociale et à l’union sacrée dans le but de pouvoir pleinement défendre l’intégrité territoriale qui reste aujourd’hui la priorité des priorités. Il poursuit que des moyens adéquats seront mis en œuvre pour aller dans ce sens.







Le général Coulibaly a rassuré les combattants que les autorités militaires sont plus que jamais déterminées à la traque des groupes armées terroristes qui sèment la terreur et la désolation dans les parties nord et centre du pays. Toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cette mission car pour lui personne d’autre ne viendra faire cette guerre à notre place, a-t-il ajouté.



Des propos, qui n’ont pas laissé le Général Coulibaly insensible. A son tour, il réitéré la reconnaissance des FAMa à l’endroit des citoyens qui n’aspirent qu’à la paix. Il a poursuivi que sans l’appui des populations, il est très difficile pour les militaires de réussir.



SCH Aly Maiga