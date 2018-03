Présidence du Mali: le community manager n’a pas la culture de la communication - abamako.com

© aBamako.com par A S

Le premier conseil des ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa MAIGA

Le premier conseil des ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa MAIGA s`est tenu à Koulouba le Dimanche 16 Avril 2017. Photo: Koulouba Tweet

Le community manager de la présidence du Mali, sans le savoir donne chaque jour lors de chaque événement public du président la mesure du bazar qui règne à la présidence en général et dans la communication en particulier.

On se demande des fois si quelqu’un passe derrière le community manager de la présidence pour vérifier que le travail est fait comme le haut niveau l’exige. les photos publié sur le compte Facebook de la présidence de la république du Mali posent le problème du choix des hommes.



Logiquement, quand on recrute un community manager en 2018, on fait en sorte qu’il soit professionnel et parmi les meilleurs du moment surtout si c’est pour endosser le costume de community manager de la présidence.

Qu’on soit le président d’un pays sous développé ou de la première puissance mondiale, le coût salarial d’un bon photographe est à la portée de tous. Cependant le Mali a fait le choix d’un borgne au pays des aveugles. Les images publiées par le community manager de la présidence du Mali sont un cas d’école. Dans un cours de photographie, on pourrait y déceler toutes les typologies d’anomalies possibles dans le métier de photographe. Si les photos ne sont pas trop exposées, la lumière n’est pas suffisante ou les sujets sont méconnaissables.

Si la qualité des photos laisse à désirer, la mises en scène est nulle. Sur la page Facebook officielle de la présidence nous trouvons des images qui ne sont pas à l’avantage du président IBK. Outre l’aspect défaillant des images, seule l’actualité du président de la république est relatée or la page désigne l’activité de la présidence toute entière.



Les approximations du community manager de la présidence du Mali











Le community manager de la présidence à posté une photo ratée du président





En effet, les photos de reportages ont un code que notre photographe officiel n’a pas décodé.







On peut se permettre de douter qu’il fasse le tri et les retouches nécessaires avant de publier car certaines images n’ont rien à faire sur un compte présidentielle.

Des photos floues postées par le community manager





















A titre de comparaison, le compte Facebook du président du Bénin est mieux tenu. Le Bénin n’a pourtant pas l’air plus riche que le Mali.



Le président Patrice Talon du Bénin en compagnie de Michaelle Jean





Si un président n’est pas capable de publier sur ses comptes sociaux des images conformes aux standards de son rang, comment peut-on attendre autres choses de lui. La base de la communication est bafouée, le reste devient insurmontable.







Elijah De BLA