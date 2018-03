Momo Sissoko : « …Pourquoi pas au palais présidentiel ?» - abamako.com

La reconversion de George Weah en politique et son accession au palais présidentiel du Liberia le 28 decembre 2017 semble inspirer plusieurs joueurs africains à envier le fauteuil présidentiel de leur pays. A l’instar de plusieurs d’autres joueurs qui rêvent à l’avenir de se reconvertir en politique, l’ex-international Aigle du Mali, Mohamed Lamine Sissoko, ne cache pas son ambition pour Koulouba (palais présidentiel du Mali).



En réponse à la question de savoir si sa reconversion sera sur le banc ou sur le chemin qui mène au palais comme George Weah, Momo répondra. "Je suis en train de la préparer, mais ça serait plus dans le domaine du football. Après, pourquoi pas au palais présidentiel ? On verra. Ça sera compliqué, mais il faut rêver dans la vie. Il faut aussi se donner les moyens de réussir", a-t-il d’abord expliqué à Xalima.com. Toutefois, Momo ambitionne plus de rester dans le football que de briguer le palais présidentiel du Mali. "J’ai toujours baigné dans le football depuis que je suis petit. Donc, mon véritable but est de retransmettre aux jeunes toutes mes expériences, toutes les belles choses que j’ai pu connaître à travers le football. Pourquoi pas au niveau du football malien, la fédération?" conclu t-il.



par Youssouf Koné