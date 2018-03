Billet : bâtisseurs de ponts : A bientôt ? - abamako.com

Billet : bâtisseurs de ponts : A bientôt ? Publié le samedi 3 mars 2018 | Le challenger

“VENI, VIDI, VICI !” Les observateurs avisés se garderont probablement de crier victoire si tôt. Pour autant, les organisateurs sont “venus, ils ont vu, ils ont vaincu !” leur peur intérieure ?



Tombouctou, Djenné et Bamako ! Qu’importe l’ordre ! Un spectateur prudent y verrait une touche de la tragédie grecque en trois…lieux. Les organisateurs de la “Balade littéraire” sur les berges du Djoliba poussent un Ouf de soulagement. Et pour cause, ni un djihadiste, ni un intégriste, ni un fanatique, encore moins un radicalisé, El Soudan serait-il donc redevenu un territoire fréquentable ? Sûr parce que sécurisé ? Chapeau melon et lauriers !



Félicitations encore aux organisateurs pour cette fraternelle main tendue à Alpha Blondy, fruit d’un “métissage culturel” comme lui-même le disait au début de sa carrière. Une passerelle vers ce mouvement qui cherche encore ( ?) son nouveau “pape” après le départ vers “Jah” de Robert Nasta Marley ! De là pour certains accros et têtes brûlées à surfer tout “blanc” sur cette vague ou à griller quelques clopes bourrées…de marijuana dans les coulisses…Mais là, faut pas fâcher dè !



Kono Diby KONATE