Le Service Social des Armées installe la cohésion dans les casernes Publié le samedi 3 mars 2018

Le Directeur du service social des armées, le Col Mariétou Dembélé entend mettre en pratique le programme d’aide d’urgence du Président de la République dans les casernes. En collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, il a initié une série de rencontres dans les casernes pour non seulement faire l’état des lieux dans les casernes mais aussi permettre aux femmes de serrer les rangs pour encourager leur maris dans leur mission rude. Les femmes auront sous peu leur autonomie pour le développement économique et financier avant de quitter les casernes. Déjà dans son agenda, une centaine de personnes bénéficie d’une formation allant de 3 mois à une année. Pour le Président de la République, les épouses et veuves militaires doivent être soutenues au plus haut niveau.