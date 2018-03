Dirpa : Décoration, la DIRPA se frotte les mains - abamako.com

L’adjudant-chef Malamine Traoré et l’Adjudant Moussa Niambélé ont été décorés de la médaille de mérite militaire. Ces médailles ont été remises par le directeur Adjoint de la DIRPA, le lieutenant-colonel Mariam Sagara. La salle de conférence de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), a abrité ce vendredi 2 mars 2018, la cérémonie de décoration de deux de ses soldats méritants pour de loyaux services rendus à la nation. Avant de commencer avec la séquence des remises des distinctions honorifiques, le directeur adjoint de la DIRPA, a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations aux heureux récipiendaires, il a ensuite invité les autres éléments du service à plus de persévérance et d’abnégation pour des lendemain meilleurs afin de bénéficier de la même chose les jours à venir. En outre, le lieutenant-col Sagara a précisé que l’ambition des autorités militaires est de reconstruire la confiance entre nous militaire et entre les civils et les militaires.