Attaque Terroriste à Ouagadougou

Ouagadougou, 2 mars 2018, des attaques armées étaient en cours vendredi matin dans le centre de Ouagadougou.

Ouagadougou, 3 mars 2018 (AFP) - Le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba

Thiéba a décrit samedi des "scènes apocalyptiques", au lendemain de la double

attaque menée contre l'état-major des forces armées du Burkina Faso et

l'ambassade de France à Ouagadougou qui ont fait 8 morts parmi les militaires.

"Ce que j'ai vu ici, était vraiment des scènes apocalyptiques et je voudrai

dans un premier m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats tombés

(...) les armes à la main" a déclaré M. Thiéba, à l'issue de la visite au

siège de l'État major visé par une attaque à la voiture piégée.

Le Premier ministre burkinabè a "condamné avec la dernière rigueur cet

attentat terroriste, lâche, qui s'attaque à notre pays, encore une fois et qui

sème la mort, la désolation inutilement".

Il a enfin demandé "au peuple de garder confiance en nos institutions pour

(...) bouter hors de notre territoire toutes ces tendances adverses ennemies".

"Ce ne sont pas ces attaques terroristes qui vont nous inquiéter" a-t-il

martelé, en présence de l'Ambassadeur de France à Ouagadougou, Xavier Lapeyre

De Cabanes.

"L'ambassade a été victime d'une attaque de façon concomitante contre

l'État major général des armées du Burkina Faso, ce qui veut dire que nos deux

pays étaient visés" a souligné M. De Cabanes.

"Le symbole est fort, ça veut dire que les terroristes essaient de nous

diviser, c'est évidemment ce qui n'arrivera pas" a-t-il ajouté.

Les bilans officiel et de source sécuritaire française des attaques font

état de 8 morts parmi les militaires et 12 blessés en état d'urgence absolue.

Huit assaillants ont en outre été tués pendant ces attaques. Un précédent

bilan établi vendredi par des sources sécuritaires françaises faisait état

d'au moins 28 morts. Aucun blessé français n'est à déplorer.

