Démenti de l'UE concernant l'article de Jeune Afrique du 20 février 2018 intitulé "Élection présidentielle au Mali : l'Union européenne pose ses conditions" Publié le samedi 3 mars 2018

""Le gouvernement malien a invité l'UE à mettre en place une observation électorale, dans le but de contribuer à la transparence des élections présidentielles de juillet 2018. Nous avons confirmé notre disponibilité à accompagner le processus électoral au Mali en faveur de la transparence du déroulement et des résultats électoraux dans un climat apaisé. Aucune condition n'a été posée au déploiement de la mission d'observation électorale. Nous enverrons dans les semaines qui viennent une mission exploratoire, comme il est d'usage, qui examinera avec le Gouvernement ainsi qu'avec d'autres acteurs au Mali, tels que les institutions électorales, les partis politiques, la société civile et les médias, les dispositions envisagées dans des domaines de tels que l´établissement des listes électorales, la validation des candidatures, la compilation et publication des résultats, etc. Cette mission exploratoire se basera notamment sur le suivi de recommandations faites par l'EOM de 2013 et les résultats permettront de préparer le déploiement de la Mission d'observation électorale pour les élections de juillet 2018."



"Pour votre background, sachez que l'UE a observé les élections présidentielles et législatives en 2013 à l'invitation du gouvernement de la République du Mali, suite à lesquelles elle a publié deux rapports rassemblant une évaluation détaillée du processus électoral, ainsi que des recommandations pour améliorer la qualité de ce processus pour des scrutins futurs. Ces rapports ainsi que les recommandations faites par la Mission d'Observation Electorale, et autres documents officiels de la MOE UE, sont mis à disposition du public.La mission exploratoire qui se rendra au Mali analysera le suivi de recommandations faites par l'EOM de 2013 et servira pour préparer le déploiement d'une Mission d'Observation Electorale pour les élections de juillet 2018, y compris par identifient des propositions concrètes de modalités d'accompagnement des élections que l'Union européenne pourrait mettre en place dans les mois suivants. L'objectif des Missions d'Observation Electorale de l'Union Européenne est de réaliser une évaluation précise, détaillée et impartiale de l'élection conformément au cadre juridique national et régional ainsi qu'aux obligations internationales signées par le pays concerné."