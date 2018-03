Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon : le juge français s’est rendu au Mali

© aBamako.com par A.S

1ère édition de la bourse créée en hommage aux deux reporters de RFI sauvagement assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal

Bamako, le 02 novembre 2014 à l’hôtel Salam.Rachelle Tessougué et Sidi Mohamed Dicko sont les lauréats de la 1ère édition de la bourse créée en hommage aux deux reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, sauvagement assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal.