© Autre presse par DR

Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux envoyés spéciaux de RFI tués près de Kidal

Plus de quatre ans après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali, on apprend ce samedi que pour la première fois, l'un des juges français en charge de l'enquête a pu se rendre à Bamako le 5 février dernier.

Ce sont au total trois juges qui se sont rendus à Bamako. Le juge Jean-Marc Herbaut, qui a succédé à Marc Trevidic et qui est donc aujourd'hui en charge de l'enquête sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, était accompagné de deux autres juges. L'un, chargé de l'enquête sur l'attentat contre le bar La Terrasse, l'autre, de celle sur l'attaque contre le Radisson.



Pour des raisons de sécurité, le juge Erbaut ne s'est pas rendu à Kidal, il est resté dans la capitale malienne. Durant une semaine, il a travaillé avec ses homologues maliens du pôle antiterroriste. Selon nos informations, les échanges ont été très fructueux, la coopération très bonne. Le juge Erbaut a pu entendre plusieurs témoins qui ne l'avaient jamais été jusque-là.



Ce voyage a également permis au magistrat français d'obtenir la garantie de récupérer très prochainement les fadettes, les relevés téléphoniques des suspects présumés. Le juge Trevidic les réclamait depuis quatre ans. Ces documents précieux doivent maintenant être décryptés, étudiés. Elles permettront peut-être de mieux comprendre ce qu'il s'est joué le 2 novembre 2013 à Kidal. Quatre ans après l'enlèvement et l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, aucun des auteurs présumés n'a été arrêté et beaucoup de zones d'ombre demeurent.