Mali: 50% des citoyens plutôt insatisfaits du président dans la gestion du pays contre 49%, selon une enquête de Mali-Mètre
Publié le dimanche 4 mars 2018

Au Mali, 50% des populations sont plutôt insatisfaits du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, dans la gestion du pays contre 49%, selon une enquête de Mali-Mètre réalisée novembre 2017 sur un échantillon global de 2.156 personnes âgées de 18 ans et plus dans le district de Bamako et l’ensemble des capitales régionales, y compris le Nord.