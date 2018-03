Coopération Mali-Turquie : 8 nouveaux accords de plus de 200 milliards FCFA - abamako.com

Coopération Mali-Turquie : 8 nouveaux accords de plus de 200 milliards FCFA Publié le dimanche 4 mars 2018

Dans le cadre de sa tournée africaine le président Turc Recep Tayyip Erdoğan a effectué hier une visite de quelques heures au Mali. Au cours cette visite, la Turquie et le Mali ont procédé à la signature des 8 accords de coopération d’une valeur de plus de 500 millions de dollars. Les deux présidents ont condamné les attaques terroristes perpétrées ce vendredi à Ouagadougou avant de réaffirmer leur volonté commune de lutter contre le terrorisme au Mali et au Sahel.





Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après un tête à tète entre les deux chefs d’états, les parties ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation, des hydrocarbures, des mines, de l’énergie, de la technologie de l’information et des sports. La signature de ces conventions est pour le président de la république Ibrahim Boubacar Keita, la preuve que le Mali et la Turquie entretiennent des solides relations économiques et commerciales.



En plus du renforcement des partenariats économiques par des échanges commerciaux qui dépasseront cette année selon un diplomate les 200 milliards de FCFA, les deux pays ont aussi réaffirmé leur volonté commune de lutter contre le terrorisme. Le président Recep Tayyip Erdogan a indiqué que son pays serait plus actif aux cotés du Mali dans la lutte contre le terrorisme notamment par l’équipement des forces de sécurité.



