“JE BIS IBK” : La preuve de la main cachée derrière la suspension du maire de la Commune VI

Publié le dimanche 4 mars 2018 | La Lettre du Peuple

Un mois après la suspension du maire de la Commune VI, Alou Coulibaly, l’opinion découvre un peu sur les vraies raisons de la sanction administrative du gouverneur de Bamako, Ami Kane. Réuni samedi à Faladié, le Mouvement “Je bis IBK” a laissé entendre que le pouvoir gérera ce dossier d’une main de fer pour en finir avec l’édile de la Commune VI.



Alors questions : qui a organisé ce mouvement ? Est-il en mission du pouvoir en place ? Toujours est-il que l’adversité politique est en train de prendre le dessus sur l’intérêt général en Commune VI du district de Bamako, dit-on. La preuve, c’est cette suspension qui n’est plus un secret pour bon nombre de citoyens de la Commune.



En effet, le temps commence à donner raison aux plus sceptiques qui avaient émis le doute sur une main politique derrière la décision du gouverneur de Bamako. Sur 45 conseillers à la mairie, le candidat malheureux du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, Baba Sanou et celui de l’UMPC qui occupe d’ailleurs le 4e adjoint au bureau communal, Adama Doumbia, se livrent à un spectacle désolant en faisant le tour des radios et de journaux.



En réalité, autrefois faiseurs de roi en Commune VI, ces deux hommes politiques sont jaloux de l’ascension fulgurante du jeune maire Alou Coulibaly. Après avoir échoué à le battre aux communales du 20 novembre 2016, ils sont en train de se venger de lui à travers des raccourcis qui ne les honorent guère.



L’on est en droit de s’interroger si réellement les deux conseillers imbattables sur le terrain foncier ne souffrent pas de la maladie d’Alzheimer. D’autant plus qu’ils feignent d’ignorer leur responsabilité dans le dossier de recasement de Sénou et le site hypothéqué au niveau du siège de la Cour suprême.



D’après nos informations, il semble que Baba Sanou, chargé domanial, aurait logé le fichier foncier de la Commune VI à son domicile privé jusqu’à la fin de son mandat et son beau-fils Sékou Boloba était chargé de tous les travaux sur le terrain.



Jaloux de son autorité, le conseiller du RPM a été l’ennemi juré de tous les autres au cours du mandat précédent, sauf d’Adama Doumbia. Selon nos informations, ce dernier faisait le deal avec Sanou. Ceux qui ont fréquenté les deux amis dans un passé récent le savent. C’est pourquoi, ce moment est opportun pour les conseillers aux intentions malsaines de charger le maire suspendu de plus. Et comme cela ne suffisait pas, ils font appel à un groupe qui vient de mettre tout à terre.



Réuni samedi à Faladié, le Mouvement “Je bis IBK” a dit haut tous les dessous de la suspension. Selon eux, la Commune VI est grande, donc qu’il faut impérativement la contrôler à tout prix. Le secrétaire général de la section VI du RPM et d’autres barons sont à l’œuvre pour l’atteinte des objectifs. “Le pouvoir dirigera ce dossier d’une main de fer pour en finir complètement avec l’édile de la Commune VI”, a ajouté un organisateur du meeting.



Ami Kane est-elle en train d’agir sur les ordres du parti au pouvoir ? Est-elle au courant de cette nouvelle option des Rpmistes ? Acceptera-t-elle d’être mise à contribution pour satisfaire les caprices de deux personnes?



La réponse à ces interrogations dans nos prochaines parutions.



Moussa Koné