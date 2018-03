Point d’échange internet du Mali “IXP” : Le gage de la souveraineté numérique est là - abamako.com

Point d'échange internet du Mali "IXP" : Le gage de la souveraineté numérique est là Publié le dimanche 4 mars 2018 | La Lettre du Peuple

Il y a une semaine, au siège de l’Agence malienne de régulation des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et des postes (AMRTP), le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, présidait la cérémonie de lancement officiel du Point d’échange Internet (IXP) du Mali. Premier du genre dans notre pays, cet outil ultra moderne, logé au sein de l’AMRTP, met en commun les ressources de différentes connexions aussi privées que publiques pour échanger sans transiter par l’extérieur. Autrement dit, à travers la gestion du point IXP, le trafic internet national est désormais possible.



On notait la présence du représentant de l’Union africaine, Moses Baïgana, et plusieurs acteurs principaux intervenant dans les domaines télécommunications, du numérique et de la communication. Présentement, trois opérateurs/fournisseurs de services Internet sont connectés au Point Internet : la Sotelma, Orange Mali et Afribone Mali.



Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication a fait savoir que l’objectif du Point d’échange Internet est de faire en sorte que le trafic local soit géré au niveau national. A en croire Arouna Modibo Touré, cela constitue un gage de souveraineté numérique pour impulser un développement maîtrisé de contenus locaux. Selon lui, parallèlement, le trafic longue distance devient meilleur car délesté du trafic local.

Le ministre Touré a déclaré que son succès favorisera dans un proche futur le développement de nouveaux services à valeur ajoutée et la création incontestable d’emplois dans notre pays. Ces services à valeur ajoutée constituent le dividende le plus sûr pour tous les acteurs du secteur. Arouna Modibo Touré a promis son département reste ouvert aux initiatives de développement de contenus maliens et de services de messagerie gratuits pour les Maliens à l’image de Yahoo, Gmail etc.



Mieux vaut tard que jamais

Le président de l’AMRTP, Cheick Sidi Nimaga, a rappelé que le premier jalon d’implémentation d’un point IXP au Mali a été posé par la tenue les 29 et 30 avril 2013, d’un atelier dédié à la question au sortir duquel fut créé un groupe de travail avec pour mandat “d’examiner les modalités de mise en œuvre d’un Point d’échange Internet et d’obtenir un consensus pour sa réalisation”. Il a souligné le rôle d’un Point d’échange Internet dans l’efficience des connexions ; à savoir : l’interconnexion directe, la réduction des coûts, le gain du temps, la sécurisation du trafic national, l’optimisation de la bande passante à l’international. Selon lui, cet instrument participe à la promotion du développement des contenus locaux. C’est pourquoi, il a soutenu que l’espoir est permis d’étendre son implémentation à court et moyen termes, à d’autres sites et aux régions. Exprimant son sentiment de soulagement et de satisfaction, M. Nimaga a dit que le chemin a été long. Pour ce faire, il a affirmé que : “L’AMRTP s’engage à prendre soin comme il se doit, de cet outil indispensable, premier du genre, de vulgarisation et de développement des Tic dans notre pays”.



Le représentant de l’UA a noté que le Mali est le 16e pays du continent noir doté de ce système d’installation Internet. Il a mis l’accent sur les avantages de cet instrument économique et sécurisé.



Jean Goïta