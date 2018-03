Le Mouvement Mali Kanu tient sa première convention - abamako.com

Le Mouvement Mali Kanu tient sa première convention Publié le dimanche 4 mars 2018 | financialafrik.com

Bamako 3 mars 2017,

Le comité exécutif du Mouvement Mali Kanu s’est réuni aujourd’hui à Bamako devant 5000 délégués venus de toutes les régions du pays et des représentants de la diaspora.

Dans son allocution, le président Modibo Koné a rappelé les raisons du lancement du mouvement : «Un nouveau Mali est possible, riche de sa culture, de sa diversité et de son potentiel. Nous appelons les maliens à rejoindre le Mouvement Mali Kanu pour de nouvelles perspectives».

La première convention a permis de savoir que le mouvement s’est implanté aussi bien dans toutes les régions du Mali et dans les pays africains.

D’ailleurs des délégués de 11 pays africains des États Unis et de la France ont pris part aux travaux.



Lors de la convention, onze députés et des dizaines de conseillers dont des maires ont annoncé leur adhésion au mouvement.

Les festivités du lancement du Mouvement se poursuivront dimanche 4 mars avec la tenue d’un grand meeting au stade omnisports Modibo Keita devant 35 000 militants.

Lancé en mars 2017 à Dakar, le Mouvement Mali Kanu (MMK) se positionne comme une alternative politique, économique et sociale à la situation actuelle du Mali.

Cellule de communication Mouvement Mali Kanu