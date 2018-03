Sébénicoro : Des voisins d’IBK qui dérangent tout le monde ! - abamako.com

News Société Article Société Sébénicoro : Des voisins d’IBK qui dérangent tout le monde ! Publié le dimanche 4 mars 2018 | Mali Sadio

C’est bien à moins de 200 mètres seulement de la résidence du président IBK au quartier Sébénicoro, en commune IV. Là-bas, sur les berges du fleuve Djoliba, se trouve un ‘‘coin’’ appelé ‘‘Eden Village’’, un lieu de loisir et de repos, mais qui devient de plus encombrant pour tout le voisinage ! Et pour cause !

En cette période de canicule ce sont des parties de piscines qui sont organisées à ‘‘Eden Villages’’. Des rencontres initiées par des groupes de jeunes : Musique, alcool, Chichat et surtout de jolies petites filles n’ayant pas encore atteint l’âge de la maturité.

Des fois, lors de ces parties explosives, des concours sont organisés entre participants pour élire la plus belle fille et le plus beau garçon de la rencontre. Pire, un concours pour sélectionner la plus belle culotte et le plus beau string de la rencontre. Le tout dans une ambiance festive pointillée de cris et des bruits insupportables pour tout le voisinage qui se plaint depuis longtemps sans succès.

« Nous leur avons parlé, il y a un de leurs clients (militaire) qui nous a menacés, que nous sommes au Mali et que nous ne pouvons rien leur faire dans cette situation », a confié à mali24 un habitant de ladite zone. Selon la même source l’administration d’Eden Village fait la sourde oreille aux interpellations des voisins en colère.

Les habitants s’apprêtent à saisir la mairie de la commune IV avant que la situation ne détériore. Dans le passé à Bamako et Tombouctou Ville, des espaces de loisirs ont été saccagés par la jeunesse pour les mêmes motifs. Pour le cas de Sébénicoro, le pire peut être encore évité.

Dily Kane

mali24