Kidal : Fin des journées de concertations internes de la CMA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Kidal : Fin des journées de concertations internes de la CMA Publié le dimanche 4 mars 2018 | kibaru

© AFP par STRINGER

Forum de Kidal

Tweet

Comme à chaque passation des pouvoirs entre ses dirigeants, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) a organisé des journées de concertations internes à Kidal du 26 février au 03 mars 2018. Parmi les principaux points figurant à l’ordre du jour, on peut citer l’évaluation du fonctionnement de ses structures, de la mise en œuvre de l’Accord, de l’état de la cohésion sociale, de la situation sécuritaire dans le nord du Mali et des relations avec les missions internationales opérant sur le terrain.



La rencontre a enregistré une forte participation de la société civile, des structures de la CMA et de ses délégués au sein des organes de l’Accord. Outre l’investiture de Bilal Ag Acherif, Secrétaire Général du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA), comme nouveau Président de la CMA, succédant ainsi à Sidi Brahim Ould Sidatt, Secrétaire Général du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), il a été également procédé à l’élaboration d’une feuille de route portant sur la redynamisation des structures de la CMA, le renforcement de la cohésion sociale, la sécurité des personnes et de leurs biens et l’état de la mise en œuvre de l’Accord.



Concernant l’Accord pour la Paix et la Réconciliation qui demeure le seul cadre qui lie les parties signataires, la rencontre a vivement exprimé ses préoccupations et inquiétudes par rapport au retard alarmant constaté dans sa mise en œuvre.



Toutefois, la mise en œuvre du chronogramme élaboré par les Parties signataires à l’issue de la 23e session du CSA dans le délai préalablement convenu est vivement attendue et demeure l’ultime espoir pour parvenir à des résultats tangibles notamment :

- Le parachèvement et l’opérationnalisation des autorités intérimaires ;

- L’opérationnalisation des patrouilles mixtes de Kidal, de Tombouctou et la redynamisation de celle de Gao ;

- La préparation et l’organisation du retour des réfugiés et leur enrôlement au RAVEC

- La relecture du code de collectivités et de la loi sur la libre administration en vue de la rendre conforme à l’Accord.

La rencontre invite le gouvernement à prendre incessamment les dispositions appropriées pour la mise en œuvre dudit chronogramme.

La rencontre recommande le lancement d’une réflexion pour un cadre d’échanges et de concertations plus ouvert entre tous les ressortissants des régions du nord du Mali.

En prélude à la période de soudure qui s’annonce difficile cette année, la rencontre invite les humanitaires à prendre des dispositions urgentes pour venir en aide aux populations de cette partie du Mali.



La rencontre salue les efforts inlassables de la médiation internationale en faveur d’une mise en œuvre intégrale de l’Accord et l’exhorte à redoubler d’engagement pour parvenir à une paix juste et durable au profit de toutes les populations.



Enfin, la rencontre condamne vigoureusement les évènements dramatiques et fratricides survenus à Gao et appelle toutes les communautés à la retenue et au règlement de leurs différends par des canaux traditionnels de résolution des conflits, et met en garde les commanditaires de ces violences.