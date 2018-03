Protection Civile : 2017, une année faste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Protection Civile : 2017, une année faste Publié le lundi 5 mars 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par A S

Journée Internationale de la Protection Civile

Le Mali a célébré, le 1er Mars, journée Internationale de la Protection Civile. Tweet

Le service a bénéficié entre autres de 14 véhicules de liaison et de commandement, 6 motos de liaison, 25 ambulances, 60 radios portatives dont 40 VHF numériques avec GPS pour ne citer que ceux-ci. A l’instar de la Communauté internationale, le Mali fêté le 1er mars dernier la journée dédiée par l’Organisation internationale de la protection civile aux soldats du feu. La cérémonie était placée sous la présidence du Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita. C’était en présence du Président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, et de plusieurs autres invités.











Le thème retenu cette année pour la journée était « la Protection civile et les Institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes »



En effet, en honorant de sa présence à cette journée des sapeurs pompiers, le Président de la République IBK inscrit son nom à l’ancre indélébile dans les anales de l’histoire des Sapeurs Pompiers du Mali. Une grande marque de considération qui na pas échappé au Directeur de l’Institution, le colonel Seydou Doumbia. Ce dernier en a exprimé toute la portée de cet acte d’IBK. « Tout le personnel de la Protection civile est fier et reconnaissant » a-t-il déclaré.



De sa création à aujourd’hui, et singulièrement les trois dernières années, la Protection civile du Mali a été beaucoup équipée et plusieurs de ses agents ont reçu des formations de qualité. Toute choses qui nous donnent le droit d’affirmer sans hésiter que les conditions des soldas du feu ont été sensiblement améliorées. Selon, le patron de la Protection civile, l’amélioration des conditions des sapeurs pompiers au Mali est une réalité aujourd’hui grâce à l’amélioration du cadre législatif et réglementaire. Sur ce chapitre, le colonel Doumbia a cité certains nombres de textes, notamment la loi de programmation relative à la sécurité intérieure, (lPRSI) et le décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité international de gestion de crises et des catastrophes.



En faisant le bilan des équipements acquis durant l’année 2017, le colonel citera, l’octroi entre autres de 14 véhicules de liaison et de commandement, 6 motos de liaison, 25 ambulances (12 semi-médicalisés), 60 radios portatives dont 40 VHF numériques avec GPS. De nombreuses infrastructures ont également été construites. Il s’agit entre autres, du Centre de secours de Kita, des postes de secours routiers de Keniéba, Didiéni, Samaya, Zégoua et de Diboli. Malgré tous ces efforts de l’Etat, tout n’est pas rose, le chef de la protection civil a souligné que les unités opérationnelles ont effectué 16.9 41 interventions dont 802 cas de décès pour 23.894 blessés.



Le président de la République, après avoir admiré les démonstrations des unités et visité les ateliers d’exposition des moyens d’intervention de la Protection civile a salué l’engagement et la détermination des sapeurs pompiers dans leur travail de chaque jour, « on ne dira jamais assez combien ce corps est utile dans la sauvegarde des hommes et de leurs biens » a-t-il dit. Le président de la République a profité de l’occasion pour exprimer sa désolation sur le comportement de ceux qui s’installent sur les bouches d’incendies. C’est pourquoi, il a invité la population à suivre les consignes de la Protection civile.



Mohamed Naman Keita