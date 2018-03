Le DG de la police met en garde ses éléments : «Je ne vais plus tolérer de cas d’indiscipline au sein de la police…» - abamako.com

Publié le lundi 5 mars 2018 | Le Débat

Au cours d’une visite au Groupement mobile de sécurité (GMS) et à la Compagnie de la circulation routière (CCR), le directeur général de la police nationale, le Contrôleur général Moussa Ag Infahi, a craché ses mille vérités aux policiers. Selon lui, les dérives policières et surtout l’indiscipline ne seront plus tolérées.



Le DG de la police a révélé que l’inspection de la police a rapporté, ces derniers mois, de nombreux cas d’indiscipline de la part des stagiaires. Selon lui, ils sont caractérisés par des cas d’abandon de poste, contrôle clandestin, de mauvaise manière de servir, entre autres. Pour le seul mois de février, plus d’une trentaine de cas d’indiscipline a été enregistrée dans les rangs des stagiaires.



Pour le DG, cette situation ne peut plus continuer au sein de la police nationale. C’est pourquoi, il a tapé du poing sur la table en prévenant les policiers que les cas d’indiscipline ne seront plus tolérés.



Face aux policiers, le Contrôleur général Moussa Ag Infahi a déclaré ceci : «Vous avez été recrutés pour servir la patrie, mais j’ai compris qu’il y a des mauvaises graines parmi vous. Il faut que la discipline règne au sein de la police nationale. Je ne vais plus tolérer ce genre de situation au sein de la police».



À cet effet, il a invité les policiers à changer de comportement en leur demandant d’être courtois, intègres et fermes avec les usagers. «Si vous refusez d’être corrompus, il sera facile pour moi de vous défendre et de vous soutenir convenablement. Nous essayons d’améliorer votre condition de vie et de travail et nous allons continuer de le faire».



Durant cette visite, le DG n’a pas manqué de saluer le professionnalisme, la bravoure et l’intégrité dont a fait preuve le Sergent-chef de Police Hawa Sacko de la CCR dans l’exercice de ses fonctions. En effet, elle avait été filmée à son insu, refusant de prendre de l’argent à un usager de la circulation qui tentait d’avoir son indulgence contre une somme d’argent. Le DG a invité ses collègues à prendre l’exemple sur cette policière qui mérite respect et considération.



Wassolo