Projets de désenclavement et d’accès à l’eau potable : Deux prêts de financement conséquents - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Projets de désenclavement et d’accès à l’eau potable : Deux prêts de financement conséquents Publié le lundi 5 mars 2018 | Le 22 Septembre

Tweet

Le Fonds saoudien pour le développement accorde un prêt de 10 milliards FCFA à notre pays pour la construction des routes et la BOD accorde 3,9 milliards FCFA pour la réalisation de forages. L’hôtel des finances a servi de cadre le jeudi dernier pour la signature de deux accords de prêts de financements du développement du Mali. Le premier signé par le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé et le Directeur des opérations du Fonds saoudien pour le développement, Fawzi Olian Alsaud portait sur un prêt de 10,6 milliards de FCFA.











Un montant que l’Arabie Saoudite accorde au Mali pour une partie du financement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro (4) Didieni-Kwala-Mourdiah-Nara-Frontière de la Mauritanie, longue de 232,51 Km et dont le montant global se chiffre à 72,155 milliards de FCFA. Le projet est cofinancé par d’autres partenaires dont la Banque islamique de développement, le Fonds de l’OPEP pour le développement international, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il s’inscrit dans le cadre du réseau de transport communautaire de l’UEMOA et du réseau routier prioritaire de la CEDAO. Il permettra de désenclaver le Mali et d’ouvrir l’accès aux ports de la Mauritanie et le Sénégal.



Dans son intervention, le Directeur exécutif du Fonds saoudien, a rappelé que ce projet illustre la nouvelle orientation du Fonds. Celle visant à renforcer l’intégration entre les régions du continent. En ce qui concerne l’axe Riad Bamako, le Directeur du fonds dira que la signature de ces documents démontre la continuité du soutien apporté à notre pays par le Fonds saoudien. « Le souci du Royaume saoudien de renforcer la coopération d’amitié historique qui lie les deux pays » a-t-il souligné. Selon Fawzi Olian le projet permettra l’aménagement du nouveau corridor routier dans le transport des biens et des personnes jusqu’au port de Nouakchott.



Pour sa part le ministre Boubou Cissé a, au nom du gouvernement et de tout le peuple malien, remercié le Directeur du Fonds saoudien pour ce soutien combien important pour le développement de notre pays à travers le désenclavement. Il a profité de l’occasion pour réitérer au responsable saoudien les voeux de notre pays, notamment le financement du 4eme pont de Bamako et la réalisation de la route Sévaré Gao.



La seconde signature portait sur le financement à hauteur de 3, 9 milliards FCFA du projet de forage et puits entre la Banque ouest-africaine de développement et le Mali. Ce projet est destiné à l’approvisionnement des localités des zones rurales dans les Régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti en eau potable. Il consiste en la réalisation de 110 forages, équipés de système de pompage en énergie solaire, châteaux d’eau et des installations de distribution d’eau, la construction dune station de traitement d’eau sur le site de Kabala ; l’extention de la station de traitement d’eau de Djicoroni-para ; la construction d’ouvrages de stockage avec des stations de pompage, la réalisation des réseaux de distribution, la réalisation d’environ 2000 bornes fontaines publiques et plus de 120 000 branchements sociaux.



Le Président Directeur Général de la BOAD, Christian Adovelan, et le ministre des Finances Boubou Cissé ont apposé leurs signatures sur les documents sous le regard bien veillant du vice président de la BOAD, Bassary Touré, non moins ancien ministre des Finances du Mali.



Au nom de son institution, le patron de la BOAD, s’est dit heureux de participer au financement de ce projet, issu du schéma directeur d’approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako. Christian Adovelan d’ajouter que ce projet constitue l’instrument par lequel le Mali vise l’Objectif de Développement Durable (ODD).



Le ministre de l’Economie et des Finances, a rendu un hommage mérité à la BOAD pour son soutien constant et combien important pour notre pays.



Mohamed Naman Keita