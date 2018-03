ANAM : Le budget 2018 en hausse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ANAM : Le budget 2018 en hausse Publié le lundi 5 mars 2018 | Le 22 Septembre

Tweet

Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3.054.605.467 FCFA contre 2.836.230.211 FCFA en 2017, soit un taux de croissance de 9,20%. Les administrateurs de l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM), ont tenu, le vendredi 2 mars dernier, la 14ème session ordinaire de leur Conseil d’administration. C’était dans la salle de conférence de la Maison des Aines de Bamako, sous la présidence du Secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Samba Alhamoudou Baby, en présence du Directeur Général de l’ANAM, Pr Amadou Traoré.











Cette session était consacrée à l’examen et l’adoption du procès-verbal de la 13ème session ; l’Etat de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session ; le rapport financier de l’exercice écoulé ; le budget et programme d’activités 2018.



Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général du ministère de la Solidarité, a rappelé que le Gouvernement du Mali s’est engagé dans la mise en œuvre du projet présidentiel d’urgences sociales qui vise à réduire de façon significative les inégalités dans l’accès aux services sociaux de base pour la période 2017-2020.



L’évaluation de la mise en œuvre du Plan de travail annuel 2017 fait ressortir des résultats appréciables qu’il faudra renforcer les années à venir pour en faire un des piliers essentiels du RAMU, a-t-il exhorté. Ces résultats sont entre autres : 135 369 nouveaux bénéficiaires immatriculés sur les 150 000 programmés, soit un taux de réalisation de 90,25%. Selon, M. Baby, ce taux a été obtenu grâce à la stratégie d’identification des ASACO et de 15 772 bénéficiaires à travers l’utilisation des tablettes mobiles. En plus, il est important de noter l’immatriculation en cours de 78 628 autres bénéficiaires, intégrant les chefs-lieux des régions de Gao, de Tombouctou et Kidal, a-t-il expliqué.



« Par ailleurs, 29 451 personnes immatriculées ont bénéficié de prestations médicales gratuites sur 40 000 programmés en 2017, soit un taux de réalisation de 72,79%. Parmi ces personnes prises en charge, 146 blessés de conflits armés ont fait l’objet d’une prise en charge médicale totale. 427 communes couvertes sur 703, soit un taux de couverture nationale de 60,73%. Signature de 566 contrats de performance avec les ASCO sur un total national de 1463, soit un taux de 38,68% », a-t-il souligné.



Selon lui, ces chiffres encourageants et rassurants, constituent aujourd’hui des indicateurs vérifiables pour affirmer que le RAMED tend véritablement vers sa vitesse de croisière pour être parmi les piliers de la couverture maladie universelle en chantier au Mali. Il a, aussi salué ces résultats qui sont le fruit de l’accompagnement des partenaires nationaux et étrangers. Malgré ces avancées, selon le Secrétaire général, des difficultés persistent et doivent faire l’objet de réflexions approfondies dont la mise en œuvre des recommandations permettra leurs résolutions.



« Les résultats à atteindre en 2018 portent sur : l’augmentation des nouvelles immatriculations à 350 000 avec une plus grande implication des services locaux de développement social et des Associations de Santé communautaire ; l’augmentation de la prise en charge médicale de 50 000 bénéficiaires y compris 10 000 enfants de 0-5 ans, des personnes âgées et handicapées en situation d’indigence », a-t-il précisé.



Le projet de budget 2017 de l’ANAM, qui soutient le programme d’activités 2018, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 054 605 467 FCFA contre 2 836 230 211 FCFA au titre de l’exercice 2017, soit un taux de croissance de 9,20%.



AMT