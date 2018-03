“DEENTAL DOW KAWRAL PULAAKU” : Les Peuls s’unissent pour la paix et le développement au Mali - abamako.com

"DEENTAL DOW KAWRAL PULAAKU" : Les Peuls s'unissent pour la paix et le développement au Mali
Publié le lundi 5 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

“Deental dow Kawral Pulaaku” est une association créée pour contribuer au retour d’une paix durable au Mali par la promotion du dialogue et du développement. Plusieurs missions sont prévues dans le Centre du pays dans les prochains jours.



De plus en plus, la communauté peule est persécutée dans le Centre du pays par les djihadistes notamment par le groupe prédicateur d’Hamadou Kouffa. Dans cette épreuve, les Peuls se voient malheureusement amalgamés avec les terroristes, ce qui sème un climat de méfiance entre les Peuls, les terroristes et les divise.



C’est pour rassembler la communauté et faire face à ces problèmes que “Deental dow Kawral Pulaaku” a été mis en place à Bamako. L’association dont la création a été saluée par les autorités a pour objectif principal de contribuer au retour d’une paix durable au Mali par la promotion du dialogue et du développement.



Aussi, elle ambitionne de participer à la médiation de conflits inter et intracommunautaires, renforcer l’unité et la coordination sociale sur la base du respect des us et coutumes des communautés à la base, contribuer à la prévention de la radicalisation de la jeunesse, impliquer les communautés à la base dans le processus du développement durables, etc.



Dirigée par Amadou M. Diall, l’Association va bientôt descendre sur le terrain. A Macina, Mopti, Diabaly, “Deental dow Kawral Pulaaku” sera à l’écoute des Peuls dans toutes les localités du Centre.



Il s’agira, pour le bureau de l’organisation, d’appeler les Peuls à se réconcilier, à s’unir contre les propagandes des jihadistes et de collaborer avec l’armée pour traquer les radicalisés. De même, l’Association recensera les attentes de la communauté à la base. Ces attentes seront soumises aux plus hautes autorités du pays afin de révéler le défi sécuritaire dans le Centre et permettre aux Peuls de se sentir en sécurité.



Toutes les activités de l’association se feront en étroite collaboration avec les autorités militaires et politiques du Mali.



Maliki Diallo