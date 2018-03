Reconnaissance du mérite : Des agents du CESC reçoivent des distinctions honorifiques - abamako.com

Reconnaissance du mérite : Des agents du CESC reçoivent des distinctions honorifiques Publié le lundi 5 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

Des conseillers et agents du Conseil économique social et culturel (CESC) ont reçu, jeudi dernier, des distinctions honorifiques décernées à eux par le président de la République.







Les dix récipiendaires du CESC ont reçu leurs médailles des mains du Grand chancelier des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye et celles du président du CESC, Dr. Boulkassoum Haïdara.



Sur les dix personnes décorées chevalier de l’Ordre national ou Mérite national avec effigie abeille, on dénombre une femme. Pour le président du CESC, la récompense du mérite de cette année est placée sous le signe de la confiance renouvelée.



“Il s’agit des hommes et des femmes représentant les organisations de la société civile qui ont été mis en mission plusieurs fois au sein de notre prestigieuse institution par leurs pairs ou qui se sont révélés par leur contribution significative au développement économique, social et culturel de notre pays”, a indiqué Dr. Haïdara.



S’adressant aux récipiendaires, le président du CESC a souligné que cette distinction doit être “pour vous un stimulant, une épreuve d’engagement patriotique pour mieux servir et pour demeurer des références pour les générations futures et pour vos collègues qui n’ont pas démérité”.



Le Grand chancelier des ordres nationaux, le général Guèye a tenu à donner des explications sur l’importance de ces distinctions décernées par le président de la République chaque année aux travailleurs les plus méritants.



“Vous incarnez désormais tout ce à quoi les autres Maliens devraient se référer, vous vous devez aujourd’hui plus qu’hier et demain plus qu’aujourd’hui, continuer d’agir, de proposer, d’innover, de guider… L’éthique, la déontologie, les valeurs culturelles et sociétales fécondes de notre pays doivent constituer le fil d’Ariane de toutes vos activité futures”, a indiqué le Grand chancelier des ordres nationaux.



Le porte-parole des médaillés a salué le geste du chef d’Etat. Suivant ses propos, la réception de ces décorations est le fruit de tout le personnel de l’institution. Pour lui, cette remise constitue, pour eux, un immense honneur et aussi un encouragement à poursuivre un engagement.



Maliki Diallo