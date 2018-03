WATENI : La paix et la cohésion sociale au cœur du 1er Festival de Miambougou - abamako.com

WATENI : La paix et la cohésion sociale au cœur du 1er Festival de Miambougou
Publié le lundi 5 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

Situé dans la Commune rurale de Wateni, le village de Miambougou a vibré au rythme du 1er Festival artistique culturel du 2 au 4 février. La paix était le principal mot qu’on pouvait retenir.



Composés essentiellement de Peuls, Bambaras et Gana, les habitants de Miambougou vivent essentiellement d’agriculture et d’élevage. Ils ont démontré leur savoir-faire le week-end dernier à l’occasion de la 1re édition de leur Festival artistique et culturel. La manifestation culturelle visait à promouvoir la paix et le développement local à travers la culture.



Selon Mahamadou Togola, le président de l’Association des ressortissants du village de Miambougou, ce festival donnera un nouvel élan dans la Commune de Wateni. L’ouverture a été marquée par une course de vélo et des prestations des arts martiaux. Espace d’échanges, il a été l’occasion, pour les porte-paroles du village d’évoquer une préoccupation qui leur tient à cœur.



“Le village de Miambougou est une enclave, car on n’y arrive jamais, sans traverser un cours d’eau. Un pont sur le marigot principal soulagerait la population, car c’est par là qu’on évacue les malades et les femmes en travail vers le CSCOM de N’Tilla”, a plaidé Mamadou N. Diallo.



Le gouverneur de la région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly, a affirmé qu’il a pris bonne note de leur inquiétude. Il a promis de faire de son mieux pour soulager les populations locales.



Des conférences débats, des visites de site touristique, des expositions, des manifestations folkloriques ont été les temps forts de ce grand rendez-vous culturel. Visiblement heureux, les manifestants ont souhaité la pérennisation de cette initiative.



“Je suis très content aujourd’hui, parce que cela me faisait plusieurs années que je n’ai pas mis mon pied dans mon village. Et c’est grâce au festival que je suis là aujourd’hui. Egalement, ça m’a permis de connaître beaucoup de gens. Nous voulons que cette initiative soit continuelle”, a expliqué Adama Diarra, le représentant de l’Association des ressortissants du village de Miambougou en Côte d’Ivoire.



Très ému, une personne âgée de Miambougou a affirmé n’avoir jamais vu ce genre de mobilisation dans cette Commune. Le thème choisi pour cette première édition “la culture facteur de paix et de la cohésion sociale” a été fortement salué par les participants. Selon le directeur régional de la culture, Adama Niang, ce thème est assez révélateur et plein de sens.



“Notre pays est la source d’une véritable renaissance africaine et le lieu pour aider à reprendre le dialogue des cultures. C’est important pour nous, le Mali, tout le Wateni et au-delà, car la construction de la paix et de la sécurité passent aujourd’hui par la protection et le maintien de la culture du patrimoine et des identités”, a-il-affirmé.



A la clôture, des attestations de remerciements ont été décernées à toutes personnes qui se sont impliquées dans la réussite de cet événement.



Zié Mamadou Koné, Envoyé spécial