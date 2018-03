Cyclisme, Tour du Mali : le burkinabé Souleymane Koné sur la plus haute marche du podium - abamako.com

News Sport Article Sport Cyclisme, Tour du Mali : le burkinabé Souleymane Koné sur la plus haute marche du podium Publié le lundi 5 mars 2018 | L’Essor

Championnat National de cyclisme

Le cycliste du Faso a remporté la 8è édition de la Grande boucle qui s’est courue du 2 au 4 mars. Les deuxième et troisième places sont revenues à deux Maliens : Yacouba Diallo et Bourama Coulibaly



Souleymane Koné du Burkina Fasso, Yacouba Diallo et Bourama Coulibaly, respectivement de l’équipe C et A du Mali : voilà le tierce gagnant de la 8è édition du Tour du Mali qui s’est courue du 2 au 4 mars. L’un des temps forts de la course a été la dernière étape qui s’est disputée hier dimanche, sur le tronçon Bamako-Siby-Bamako (126 km, avec 9 tours de circuit sur le Boulevard de l’indépendance). Elle a été très tactique et marquée par deux duels : d’un côté, le Mali Yaya Diallo affrontait l’Ivoirien Abou Sanogo dans une échappée de 10 coureurs et de l’autre le maillot jaune de la deuxième étape (Bougouni-Nièna), Bourama Coulibaly s’expliquait avec le Burkinabé Abdoul Aziz Nikieman.



Le premier Point chaud, au troisième tour du Boulevard, a été remporté par le Burkinabé Abou Sanogo. Le deuxième Point chaud tournera à l’avantage de Yaya Diallo qui mettra un point d’honneur à remporter le dernier Point chaud, au septième tour. Mais, c’est l’Ivoirien Abou Sanogo qui franchira la ligne d’arrivée le premier, devant le Burkinabé et le Malien Yaya Diallo, sociétaire de l’équipe A.



Ce dernier enfilera, ainsi, le maillot blanc PMU-Mali et le maillot eau Vital du premier malien. Au classement général, le maillot jaune reviendra à Souleymane Koné du Burkina Faso, alors que Yacouba Diallo de l’équipe C du Mali et Bourama Coulibaly de l’équipe A se sont adjugés, respectivement les deuxième et troisième places. Souleymane Koné succède, ainsi au palmarès au Malien, Yaya Diallo qui avait été sacré l’année dernière. Cerise sur le gâteau pour le Faso, il remporte, également le classement par équipe, devant l’équipe A du Mali et la Côte d’Ivoire.



Lors de la première étape disputée le vendredi 2 mars, sur l’axe Bamako-Bougouni (141km), c’est l’Ivoirien Abou Sanogo qui s’était imposé, devant Seydou Bamogo et Abdoulaye Rwamba, tous deux du Burkina Faso. Le meilleur Malien, de cette première étape, Yaya Diallo est arrivé cinquième, mais avec seulement 7 secondes de retard sur le premier. Dès la deuxième étape (Bougouni-Nièna, 130km), les coureurs maliens se rachèteront, en se classant premiers, grâce notamment à l’équipe A, bien emmenée par Bourama Coulibaly. Le cycliste malien endossera, d’ailleurs, le maillot jaune et le maillot blanc PMU-Mali du premier malien, à l’issue de cette étape. L’une des innovations de cette 8è édition a été la remise de trophées de participation à toutes les équipes qui ont participé à la course.