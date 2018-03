Enseignement supérieur : IBK feint d’oublier sa promesse de rénover l’EN Sup - abamako.com

Enseignement supérieur : IBK feint d'oublier sa promesse de rénover l'EN Sup Publié le lundi 5 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

Recevant le diplôme d’honneur décerné par les anciens de l’UNEEM le 16 mars 2017, IBK avait promis la rénovation de l’EN Sup et sa préservation d’une vente aux enchères. Bientôt un an les anciens et actuels normaliens attendent toujours.



Vœu pieux ? Oubli ? Négligence ? Cette autre promesse du président risque de le rattraper. En effet, le 16 mars 2017 à l’occasion de la célébration du 37e anniversaire de l’assassinat de Cabral, l’UNEEM avait décerné un diplôme d’honneur au président de la République Ibrahim Boubacar Keita. En retour, le chef de l’Etat avait promis la rénovation de l’EN Sup qui se trouve dans un état de détérioration avancée. Mais un an plus tard les anciens et actuels normaliens attendent toujours.



IBK avait promis haut et fort aux membres de l’Amicale la rénovation de l’école tout en la préservant d’une éventuelle vente. Cette promesse présidentielle reste encore lettre morte. L’Amsuneem est permanemment interpellée par les occupants de cette école surtout les étudiants qui rappellent que la promesse a été faite devant eux.



La prestigieuse Ecole normale supérieure malienne a formé plusieurs cadres valables dont certains servent encore l’Etat avec honneur et dignité. Mais force est de reconnaitre que l’établissement se trouve dans un état de vétusté avancée. D’ailleurs des indiscrétions faisaient savoir que les héritiers d’un vieux parti politique réclament sa paternité jusqu’à vouloir la vendre. C’est pourquoi la promesse d’IBK était perçue comme un espoir pour la sauver.



Aujourd’hui le corps professoral de l’EN Sup a le cœur meurtri, il regrette le décès du directeur général Karim N’Do Dembélé qui souhaitait voir réaliser cette promesse présidentielle. Le président va-t-il rester sans rien faire avant le 16 mars date anniversaire de cette promesse ? C’est aussi la date anniversaire de l’assassinat du charismatique leader estudiantin Abdoul Karim Camara dit Cabral.



Zoumana Coulibaly