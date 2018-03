Présidentielle 2018 : Une coalition pour porter la candidature du président du PRVM - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2018 : Une coalition pour porter la candidature du président du PRVM Publié le lundi 5 mars 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par Androuicha

Point de presse sanctionnant l`Assemblée Générale du PRVM Fasoko

Bamako, le 27 janvier au siège du PRVM Fasoko. Les membres du Bureau Exécutif National du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM Fasoko) ont animé un point de presse à l`issue de leur Assemblée Générale. Tweet

Plusieurs partis politiques et associations viennent de signer un protocole d’accord pour soutenir la candidature du président du PRVM/Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé, à l’élection présidentielle de 2018.



Coalition pour le renouveau politique (CRP) : c’est le nom de cette nouvelle plateforme hétéroclite formée autour de la candidature pour une alternance en 2018. La nouvelle plateforme politique a choisi Mamadou Oumar Sidibé, président du parti du Dromadaire blanc, pour assurer sa présidence et briguer la magistrature suprême en 2018. La cérémonie de lancement des activités de ce bloc politiqué a eu lieu à la Maison de la presse en présence des militants et plusieurs présidents de partis politiques de l’opposition.



Pour Aboubacar Sidiki Fomba, porte-parole de la CRP, sa création découle d’une incapacité des politiques à promouvoir la démocratie dans notre pays mais aussi et surtout d’un tableau très sombre de la gouvernance actuelle. Il faut renverser la tendance, a-t-il laissé entendre.



A l’en croire le nouveau bloc politique qui vient de voir le jour est opposé au régime en place et se reconnait dans l’opposition dirigée par Soumaïla Cissé. L’objectif de la CRP, selon M. Fomba, demeure entre autres la conquête du pouvoir en 2018, l’organisation des assises nationales, la refondation du système démocratique en prenant en compte nos réalités sociales culturelles et économiques, la mise en place d’une armée et une école fortes et la lutte contre la corruption.



Composée de 17 partis politiques et associations qui soutiennent la candidature de Mamadou Oumar Sidibé, la CRP entend faire la politique autrement. Pour Mamadou Oumar Sidibé l’espoir passe par une alternance en 2018.



Étaient présents au lancement de cette nouvelle coalition plusieurs présidents des partis politiques de l’opposition, notamment Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition président de l’URD, Tiébilé Dramé du Parena, Soumana Sako CNAS Faso Hèrè et Daba Diawara du PIDS.



Zoumana Coulibaly