Visite du président turc : Un nouveau souffle à la coopération Mali-Turquie Publié le lundi 5 mars 2018 | L'Essor

© Présidence par Presidence

Le président Ibrahim Boubacar Keïta en Turquie

A l’issue de cette visite de quelques heures du président Recep Tayyip Erdogan dans notre pays, les gouvernements turc et malien ont signé, au total, huit accords, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie et du sport



L’amitié des peuples malien et turc s’est revigorée avec la visite que le président Recep Tayyip Erdogan a effectuée vendredi dernier dans notre pays. C’était dans le cadre d’une tournée africaine qui l’avait déjà conduit en Algérie, en Mauritanie et au Sénégal. Cette visite au Mali est la preuve du respect mutuel que le dirigeant turc voue à son homologue Ibrahim Boubacar Keita qui s’était rendu à Ankara début février 2015 pour une visite de travail et d’amitié. C’est justement le président Kéïta, au regard des potentialités économiques des deux pays, qui invita son homologue turc au Mali dans le but de concrétiser certains engagements pris dans différents domaines à travers la signature de conventions.



Pari diplomatique gagné pour les deux parties parce que Bamako et Ankara ont déjà posé les jalons d’une coopération gagnant-gagnant dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et surtout de l’industrie et du commerce notamment. Le président turc foula le sol malien en milieu de la journée du vendredi, jour saint pour les musulmans. Recep Tayyip Erdogan est reçu avec tous les honneurs par le président Ibrahim de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. L’hôte du jour était accompagné de son épouse, Mme Emine Erdogan et d’une très forte délégation d’investisseurs et de hautes personnalités turques.



De l’aéroport, les deux dirigeants se sont rendus au palais présidentiel à Koulouba pour un entretien en tête-à-tête, suivi d’une séance de travail élargie aux délégations des deux parties. Au sortir de cette rencontre, des accords engageant les deux gouvernements ont été signés. Un total de huit conventions (santé, éducation, énergie, sport) ont été signées entre les deux parties en présence des deux chefs d’Etat. Dans la foulée, le président Kéïta, Grand maître des Ordres nationaux du Mali, a élevé son homologue Recep Tayyip Erdogan à la dignité de Grand croix de l’Ordre national, la plus haute distinction honorifique de notre pays. «Les entretiens des deux chefs d’Etat et les travaux entre les délégations des deux pays ont permis au Mali et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel», selon un communiqué de la Présidence de la République du Mali. «La visite a permis de redynamiser les liens de coopération entre nos deux pays et sera l’occasion de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies malienne et turque», ajoute le communiqué.



UNE COOPÉRATION PROMETTEUSE. Selon les informations de source diplomatique, la coopération actuelle entre le Mali et la Turquie tend surtout vers les visites d’échanges entre les opérateurs économiques de nos deux pays et l’instauration d’un partenariat dans les secteurs économique et technique (agriculture, élevage et pêche, industrie et investissement, transport, santé, mines, énergie, eau, entre autres). S’y ajoutent les relations commerciales, l’éducation et la formation professionnelle, la sécurité et la paix. La tenue prévue, à Bamako les 19 et 20 et 21 avril 2018, de la première édition du Salon international de l’Industrie du Mali avec comme invitée d’honneur la Turquie a permis de favoriser la mise en relation des opérateurs économiques et industriels de nos deux pays. Dans le domaine de la sécurité, la Turquie contribue beaucoup au renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes à travers des sessions de formation et des dons d’équipements militaires.



S’agissant des sessions de formation, les policiers expérimentés turcs sont venus animer deux sessions de formation au profit de la police malienne sur différents thèmes en 2017. Quant au don d’équipements militaires, la remise a été faite le 24 janvier 2017. Il s’agit de 20 pick-up. Outre ces véhicules, la Turquie a procédé, le 30 novembre 2017, à un don d’équipements de protection individuelle de 820 casques et 820 gilets pare-balle au compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le cadre du renforcement de ses relations de coopération et d’amitié avec notre pays dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, la Turquie offre au Mali des bourses d’études, de stage de formation professionnelle dans beaucoup de domaines.

Il est aussi important de signaler que les gouvernements de nos deux pays ont signé récemment un accord sur la reprise en main de la gestion par la Fondation Maarif et à la demande des autorités turques, des établissements scolaires «Collège Horizon» au Mali. Ceci a renforcé considérablement la coopération entre les deux Etats dans le domaine de l’éducation.

La dernière session de la Commission mixte de commerce, de coopération économique et technique a été l’occasion pour la Turquie de réitérer son engagement à doubler le quota des bourses allouées aux étudiants maliens dans les domaines de la formation professionnelle, de l’artisanat et de la défense.



En outre, lors de la conférence de Bruxelles «Ensemble pour le renouveau du Mali», tenue le 15 mai 2013, la Turquie a fait une annonce d’une aide de 2,29 millions d’euros pour le financement de projets de développement, dont une partie de ce montant a déjà servi au financement des formations de diplomates, de policiers et militaires maliens en Turquie.

Dans un élan de solidarité musulmane, chaque année, l’ambassade de Turquie au Mali lance une campagne de solidarité pendant le mois de Ramadan et lors de la fête de Tabaski en direction des populations démunies. La communauté turque, à travers l’organisation turque «Temps d’aide Mali», organise «l’opération Tabaski» depuis plus d’une décennie. Cette opération, selon les organisateurs, vise à éviter la marginalisation des musulmans les plus démunis le jour de la fête de l’Aid el Kebir. Pendant la Tabaski 2015, plus de 30.000 familles ont bénéficié des dons de viande de près de 1.000 bœufs. Tandis qu’en 2016, plus de 530 bœufs ont été partagés entre 15.000 familles.

Dans le domaine de l’hydraulique, l’Agence turque de coopération au développement (TIKA) a réalisé plus de 30 forages dans le cadre du projet intitulé «l’accès à l’eau potable pour tous en Afrique de l’Ouest» dans la Région de Koulikoro. Par ailleurs, dans le cadre de son soutien au gouvernement, on note la rénovation et l’équipement par la Turquie de la salle de plénière Modibo Kéïta et de la salle d’entrée principale, dénommée salle Mamadou Konaté à l’Assemblée nationale. S’agissant de la coopération dans le domaine aérien, il a été procédé, le 26 mai 2015, à l’ouverture de la ligne aérienne Istanbul-Bamako par la compagnie turque «Turkish».



Ahmadou M. CISSÉ



LES DIVIDENDES D’UNE VISITE FRATERNELLE



«Ce n’est pas la longueur qui compte mais la qualité éblouissante de ce séjour», a déclaré le président Ibrahim Boubacar Kéïta lors du point de presse qu’il a animé en compagnie de son illustre hôte en fin de séjour dans notre pays. Recep Tayyip Erdogan, venu en «frère»dans notre pays a été vivement remercié par le président Kéïa qui a loué les qualités de figure emblématique de son visiteur dans la défense de la civilisation musulmane dans le monde. Le chef de l’Etat, tout de blanc vêtu, n’a pu cacher sa joie pour deux raisons : non seulement il accueille en terre malienne une icône mais aussi et surtout les dividendes de la visite sont à hauteur de souhait.

Nonobstant les 8 conventions signées, le président turc a promis d’augmenter substantiellement, dans les 6 mois à venir, la capacité de notre pays en fourniture d’électricité pour booster l’industrie malienne. Il a aussi promis d’offrir une mosquée à notre pays, à Koutiala. Ce n’est pas tout. Le président Erdogan s’est engagé à envoyer, dès cette semaine à Bamako, des experts turcs pour les études de faisabilité de la construction et de la mise en place d’un Métrobus afin de rendre fluide et moderne la circulation routière à Bamako.



A. C.



FILM D’UNE JOURNÉE HISTORIQUE



Atterrissage annoncé pour midi et demi de ce jour béni de vendredi, le cortège aérien de la délégation présidentielle turque n’est finalement arrivé qu’après 14 heures. Recep Tayyip Erdogan, en provenance de Dakar, était à la tête d’une forte délégation de plus de 100 personnes repartis dans deux gros avions identiques volant à quelques minutes d’intervalle.

Au pavillon présidentiel de l’aéroport, la sécurité est prise très au sérieux. Les troupes de la sécurité présidentielle ont quadrillé le secteur. Pas un individu ne passe sans montrer patte blanche. Dans le hall central, des soldats d’élite turcs ouvrent l’œil tandis que les snippers maliens sont nichés sur le toit du bâtiment. Au sol, sur les abords du tarmac, des troupes folkloriques rivalisent de pas de danses et chansons du terroir sous un soleil de plomb.

A 14 h 12, le premier avion atterrit. Journalistes, agents de sécurité et de protocoles et chefs d’entreprises y sortent. Quelques instants plus tard, l’avion présidentiel turc apparait dans le ciel. Le corps constitué se met en place avec les ambassadeurs et la quasi totalité des membres du gouvernement. Le soleil semble s’approcher davantage de la terre. Le président Kéïta et son épouse bravent également la chaleur pendant que l’appareil se pose en douceur.

Les cadreurs et les photographes accourent aussitôt vers la piste. Rien ne doit en effet échapper à leurs objectifs. Lorsque la porte de l’avion s’ouvre, le couple présidentiel turc descend et découvre Bamako. Au bas de la passerelle, Recep Tayyip Erdogan se jette alors dans les bras de son homologue, Ibrahim Boubacar Keita. Alors commence la cérémonie d’usage : fanfares, revue de troupes et poignées de main dans le corps constitué. Les visiteurs ont visiblement eu un coup de cœur pour les masques dogons.

Les deux personnalités ont eu un premier entretien dans le salon VIP avant que le cortège présidentiel ne s’ébranle vers le centre-ville jusqu’au palais de Koulouba. Là, un déjeuner est prévu avant une séance de travail élargie aux deux délégations. Des conventions sont signées et un point de presse a été animé par les deux chefs d’Etat. La nuit a déjà fini d’envelopper la ville de Bamako lorsque l’illustre hôte et sa délégation quittent notre pays.



A. C.