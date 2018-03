Les représentants de la Tribu Kel Ansar chez Ibrahim Boubacar Kéïta : Soutien indéfectible réaffirmé au président de la république - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les représentants de la Tribu Kel Ansar chez Ibrahim Boubacar Kéïta : Soutien indéfectible réaffirmé au président de la république Publié le lundi 5 mars 2018 | L’Essor

© Autre presse par DR

la Tribu Kel Ansar chez Ibrahim Boubacar Kéïta

Tweet

La forte chaleur qui s’abattait sur Bamako, samedi dernier dans l’après-midi, était quelque peu tempérée à la Villa des hôtes, sise à la Base B qui respirait paix, concorde et vivre ensemble. Et pour cause : le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta y recevait en audience une délégation de la tribu Kel Ansar, forte d’à peu près 200 personnes.



La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dr Ibrahim Traoré, des ministres des Collectivités Territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa, de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar.



C’est par l’exécution de l’hymne de la tribu Kel Ansar que la cérémonie a commencé, suivie par l’intéressante séquence des interventions.



Dans son discours, le chef de la tribu Kel Ansar, Abdoul Magid Ag Mohamed Amed dit Nasser a saisi cette occasion pour rendre hommage et remercier le chef de l’Etat pour ses actions en faveur de l’application inclusive de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger. Il a assuré que les Kel Ansar et leurs alliés ne ménageront aucun effort pour contribuer à l’aboutissement du processus de paix en cours. «Nos actions récentes entreprises sur le terrain l’attestent. Cette audience vient à point nommé, au regard des échéances électorales qui se profilent à l’horizon. Aussi, sans ambiguïté et en toute responsabilité, je profite de ce moment solennel pour vous apporter la confiance renouvelée des membres de la tribu Kel Ansar», a confié Abdoul Magid Ag Mohamed Amed dit Nasser. Au nom des femmes de la tribu Kel Ansar et alliés, Balkissa Wallet Mohamed Aly a indiqué que ses sœurs, soucieuses de l’avenir de leur pays et de celui de leurs enfants, dans un contexte de plus en plus complexe, apportent au président Kéïta, leurs indéfectibles soutiens dans les efforts inlassables qu’il ne cesse de déployer pour le retour de la paix au profit de tous les Maliens. «Les femmes de la tribu Kel Ansar et alliés souhaitent vivement vous voir plébiscité par les Maliens pour un second mandat pour parachever votre œuvre», a-t-elle affirmé.



Visiblement ému, le président de la République a d’abord exprimé sa grande satisfaction de voir ses frères et sœurs réunis pour témoigner leurs sentiments, non seulement d’attachement à la République, mais de considération pour sa personne. Ibrahim Boubacar Kéïta a ensuite rendu un hommage appuyé à feu Mohamed El Medhi Ag Attaher, l’amenokal des Kel Ansar, disparu il y a quelques années.



«Car, nous ne sommes rien et le Mali est tout. Je sais l’histoire de ce pays, je sais la beauté de notre histoire commune partagée. Je sais avec quelle fierté, avec quel courage ces hommes qui nous ont précédés ont porté à quelle hauteur la dignité de ce pays», a lancé le chef de l’Etat.



Le président Kéïta a, en outre, rappelé que «nos illustres devanciers furent craints, considérés et respectés, parce qu’ils surent dire la dignité du Soudan, la dignité du Soudanais en un temps où ce n’était pas la mode». Face aux difficultés actuelles, le président de la République appelle à la cohésion et à l’entente autour du Mali, assurant l’échec à ceux qui pensent le diviser. «Jamais ce pays ne sera divisé, jamais notre peuple ne sera divisé, jamais. Ils ne savent pas qui nous sommes, mais nous nous savons», a-t-il martelé.



Très en verve, le chef de l’Etat a terminé ses propos en disant ceci : «Je souhaite que vous sachiez que cette nation malienne vous sait gré de la beauté de cette démarche, de cette considération qui est, en elle-même, assez éloquente par rapport à tous les discours ambiants. Merci pour le Mali, je suis certain que ce soir, mon vieux père El Mehdi dormira en paix».



Notons que lors de l’audience, les leaders de la tribu Kel Ansar ont remis au président de la République des cadeaux (un exemplaire du Saint Coran et un sabre). C’est par la Fatiya et des bénédictions qu’a pris fin la cérémonie.



Massa SIDIBÉ